Пять футболисток «Рязани-ВДВ» вызвали на отборочный матч чемпионата мира

Как сообщает сайт регионального минспорта, в сборную России вызваны защитницы Дарья Макаренко, Анна Беломытцева и Татьяна Шейкина, нападающие Елена Данилова и Марина Федорова. Впрочем, участие Макаренко в предстоящем матче под вопросом: Дарья только что восстановилась после травмы, тренировалась по индивидуальной программе и не участвовала в последних играх «Рязани-ВДВ».

С 16 октября сборная России проведет учебно-тренировочные сборы в Новогорске. На 24 октября назначен матч Россия – Уэльс . Это будет вторая игра для подопечных Елены Фоминой в отборочном турнире. В первой встрече россиянки крупно (0:6) уступили в гостях команде Англии.