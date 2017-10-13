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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Пять футболисток «Рязани-ВДВ» вызвали на отборочный матч чемпионата мира

13:36 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, в сборную России вызваны защитницы Дарья Макаренко, Анна Беломытцева и Татьяна Шейкина, нападающие Елена Данилова и Марина Федорова. Впрочем, участие Макаренко в предстоящем матче под вопросом: Дарья только что восстановилась после травмы, тренировалась по индивидуальной программе и не участвовала в последних играх «Рязани-ВДВ».

С 16 октября сборная России проведет учебно-тренировочные сборы в Новогорске. На 24 октября назначен матч Россия – Уэльс . Это будет вторая игра для подопечных Елены Фоминой в отборочном турнире. В первой встрече россиянки крупно (0:6) уступили в гостях команде Англии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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