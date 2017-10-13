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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В Рязанской области идет новый набор в Школу молодежного предпринимательства

13:39 / Общество

Зачисление производится на конкурсной основе. Для подготовки к выступлению будущих бизнесменов перед жюри 11 и 12 октября в конференц-зале Гарантийного Фонда Рязанской области прошли краш-тесты. Будущие бизнесмены на них презентовали свои проекты. Эти выступления были оценены выпускниками Школы молодежного предпринимательства Иваном Питюковым, Мариной Кунавиной, Андреем Морозовым, другими, уже открывшими свой бизнес и добившимися в нем успехов. Они оценили сильные и слабые стороны презентаций, дали новичкам советы, как устранить в них недостатки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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