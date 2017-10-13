Николай Любимов призвал рязанские сельхозпредприятия заниматься животноводством

В рамках «прямой линии» с губернатором, которая проходит сейчас в прямом эфире телеканала ТКР, Николай Любимов ответил на вопрос Вячеслава Денисова из села Карабухино Путятинского района.

Обратившийся спросил про перспективы развития животноводства на тех предприятиях, которые занимаются исключительно растениеводством. «Можно ли обязать их развивать животноводство? На сегодняшний день в нашем районе животноводства нет вообще», – сказал Вячеслав Денисов.

«Обязать наши предприятия заниматься чем-то конкретным мы не можем, потому что они находятся в частной собственности. Тем не менее мы работаем с ними, министерство сельского хозяйства дает рекомендации, объясняет, какие меры поддержки могут получить те, кто занимается животноводством», – ответил Николай Любимов. По его словам, в отрасль животноводства в регионе в этом году направлено 1 млрд. 200 млн. рублей – это 50 процентов от всей поддержки, которая оказывается всему сельскому хозяйству области. «Те, у кого желание появилось, будут обязательно пользоваться мерами господдержки. Это стимул, чтобы заниматься животноводством», – сказал губернатор, подчеркнув важность этой отрасли для региона.

Он добавил, что очень хорошая господдержка сегодня направляется также тем, кто решил заняться фермерством, – от 600 тыс. до 23 млн. рублей в зависимости от поголовья скота.