Дубль «Рязани-ВДВ» сыграет с тамбовской «Академией футбола»

Как сообщает сайт регионального минспорта, матч пройдёт в воскресенье, 15 октября, на стадионе «Спартак». Молодежный состав «Рязани-ВДВ» в очередном матче первенства России сыграет с лидером турнира «Академией футбола» из Тамбова. Начало в 14.00.