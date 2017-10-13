Как сообщает сайт регионального минспорта, матч пройдёт в воскресенье, 15 октября, на стадионе «Спартак». Молодежный состав «Рязани-ВДВ» в очередном матче первенства России сыграет с лидером турнира «Академией футбола» из Тамбова. Начало в 14.00.
Дубль «Рязани-ВДВ» сыграет с тамбовской «Академией футбола»
13:46 12.10.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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