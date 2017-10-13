лизинг
07:08 МСК
Пятница
13 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
120

Дубль «Рязани-ВДВ» сыграет с тамбовской «Академией футбола»

13:46 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, матч пройдёт в воскресенье, 15 октября, на стадионе «Спартак». Молодежный состав «Рязани-ВДВ» в очередном матче первенства России сыграет с лидером турнира «Академией футбола» из Тамбова. Начало в 14.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Пять футболисток «Рязани-ВДВ» вызвали на отборочный матч чемпионата мира

Спортивный курьер

Спортсмены из Рязанской области завоевали три награды первенства России по самбо

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:06
В Рязани осудят убийцу
17:59
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания
17:53
48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир
17:49
В Новомичуринске Рязанской области работал цех по производству контрафактного алкоголя
17:46
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы