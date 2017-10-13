Николай Любимов заявил, что с проблемой ливневки в Рязани надо разбираться

Вопрос от читателей «Рязанских ведомостей» задала губернатору Николаю Любимову в ходе «прямой линии» в эфире телеканала ТКР корреспондент Людмила Иванова.

Она процитировала письмо от рязанца Игоря Васильевича Мишина, который пишет, что после ливней регулярно затапливает улицу Чкалова от дома 48 до дома 58. «Вода бьет фонтанами из дождеприемников, при этом часто выламывая их вместе с асфальтом из дорожного покрытия», – сообщает автор письма. По его словам, обращение в администрацию города к улучшению не привели: нет финансирования для приведения в порядок ливневой канализации.

Глава региона в ответ заметил, что не знает ни одного города Запада, включая мировые столицы, где эта проблема была бы решена. «В Рязани с этой проблемой надо будет постепенно разбираться. Всего 14 процентов улиц оборудовано ливневкой, это крайне мало. Что касается улицы Чкалова, там труба-«восьмисотка» просто не справляется с потоком», – сказал Николай Любимов.

Губернатор заявил, что необходимо разработать комплексную программу, привязанную к ремонту дорог. «Чтобы отремонтировать всю ливневку в Рязани, нужно порядка 18-19 миллиардов рублей! Проблема в том, что надо перекапывать дворы, укладывать асфальт, сделать несколько очистных станций. Это вопрос не одного года, и даже не одной пятилетки. Но тем не менее там, где ливневая канализация есть, надо ею заниматься. Есть ливневка, которая находится на балансе предприятий, надо переводить ее в муниципальную собственность», – отметил Николай Любимов.