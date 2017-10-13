В Рязанском агротехнологическом университете подвели итоги III трудового семестра

В 2017 году по традиции студенты агроуниверситета оказывали помощь агропромышленному комплексу области. Работали на 42 предприятиях АПК в 19 районах области.

Бойцы механизированных отрядов трудились механизаторами, трактористами, перевозили сельскохозяйственные грузы, ремонтировали технику. Студенты животноводческих отрядов заменяли на время очередных отпусков мастеров машинного доения коров, работали телятницами, помощниками зоотехников. Будущие ветеринары оказывали практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в проведении профилактических и лечебных ветеринарных мероприятий. Кроме того, были сформированы специализированные отряды «Технолог» и «Финансист».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области подвело итоги работы студенческих сельскохозяйственных отрядов и распределило призовые места. За активное участие в подготовке сельскохозяйственной техники, уборке урожая, заготовке кормов и других работах первое место занял студенческий механизированный отряд ЗАО «Победа» Захаровского района. В производстве животноводческой продукции лидером стал студенческий животноводческий отряд СПК «Ряжский Агроцентр» Ряжского района. За добросовестное обслуживание животных, качество проведенных обработок скота и сохранность обслуживаемого поголовья первое место присудили студенческому ветеринарному отряду ООО «Ока молоко» ОП №1 Чучковского района.

Студентов с окончанием трудового семестра и высокими производственными показателями поздравил губернатор Николай Любимов. Он вспомнил о своих студенческих годах и сказал о том, что работа в студотрядах – это и помощь хозяйствам, и хорошая возможность совершенствовать свои профессиональные качества. Благодарность губернатора Николай Любимов вручил наиболее отличившимся студентам РГАТУ Владиславу Беззубикову, Алине Валиевой, Ангелине Воробьевой и Владиславу Захарову.

На встрече также чествовали и студента 4 курса Ивана Кабанова. Он в этом году впервые сел на комбайн и намолотил 6180 тонн зерна, установив тем самым абсолютный рекорд студенческой жатвы. По итогам уборочной Иван Кабанов вошел в двадцатку лучших комбайнеров области.