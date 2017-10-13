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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Николай Любимов ответил на вопрос рязанского тракториста-блогера

14:20 / Власть

Известный тракторист-блогер из села Ухолово Сергей Корнеев в ходе «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым, прошедшей сегодня на телеканале ТКР, спросил его о стоимости зерна. «Собирать большие урожаи хлеба невыгодно. Еженедельно дорожает топливо, цены на технику за полтора года подросли чуть ли не в два раза. Как быть?» – спросил Сергей Корнеев.

Николай Любимов сказал, что, во-первых, аграриям необходимо диверсифицировать производство, «уходя в животноводство либо в выращивание других культур». В частности, он отметил, что в Рязанской области сегодня очень перспективно заниматься масличными, поскольку есть спрос и мощности для их переработки.

Во-вторых, сегодня на уровне минсельхоза России занимаются вопросом проведения закупочных интервенций на зерновом рынке для поддержания тех цен, которые должны удовлетворить сельхозпроизводителей.

В-третьих, констатировал губернатор, на сегодняшний день существует проблема с перевозкой зерна в порты. «Не хватает вагонов, а перележавшее зерно падает в цене. Это тоже сказывается. Мы сейчас пытаемся договориться с РЖД, чтобы в Рязанскую область направлялось больше вагонов», – сообщил Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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