Николай Любимов обещал заняться вопросом строительства многоэтажек в рязанском поселке Дягилево

В ходе «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым, прошедшей сегодня в прямом эфире телеканала ТКР, жители военного городка Дягилево обратились к нему с просьбой приостановить незаконную стройку двух одиннадцатиэтажных домов на территории городка. «Это связано с вырубкой нашего парка, у нас канализация очень старая, проблемы с водой на верхних этажах, а нам хотят еще построить дома», – сказала позвонившая на «прямую линию» жительница улицы Белякова.

Вопрос сложный, признал Николай Любимов: юридически дома возводятся законно, все необходимые разрешения даны, документы подписаны. «Тем не менее есть определенные рычаги, чтобы приостановить строительство или хотя бы понизить этажность этих строений, чтобы люди, живущие в этом городке, не испытывали неудобства и дискомфорт», – сказал губернатор, обещав заняться этой проблемой.