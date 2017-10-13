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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Рязанцам сообщают: в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

14:43 / Актуально
Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Рязанцам сообщают: в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

По информации РИА Новости, сперва банкноты поступят в Москву, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. На двухсотрублевой банкноте изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной – мост на остров Русский и космодром «Восточный».

В то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.

Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле прошлого года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале этого года. Конкурс по выбору символов для купюр нового номинала проходил с июня по октябрь прошлого года. Победителей выбирали россияне с помощью голосования. В итоге на купюрах решено было изобразить символы Севастополя и Дальнего Востока.

Сегодня председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот. Известно, что вводить их в обращение будут поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах – Дальний Восток и Крым, а также Москва. Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре. Для того, чтобы снизить риск появления поддельных банкнот нового номинала, Центробанк тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах. Сейчас специалисты готовят банкоматы и платежные терминалы к работе с настоящими банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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