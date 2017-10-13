Вопросы рязанцев, которые не прозвучали в ходе «прямой линии» с губернатором, не останутся без ответа

Об этом заявил губернатор Николай Любимов в завершение «прямой линии» с жителями области, прошедшей сегодня на телеканале ТКР.

За час в эфире Николай Любимов успел ответить почти на 30 вопросов. Всего главе региона поступило 1229 вопросов от рязанцев. «На такое количество вопросов просто невозможно ответить даже за шесть часов, но мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не пропал», – сказал Николай Любимов.

По его словам, все вопросы будут отсортированы по темам и направлены тем, кто за них отвечает. То, что можно сделать сразу, будет сделано в кратчайшие сроки. То, что требует значительных средств, будет решаться постепенно. «Решение вопросов будет находиться на контроле главного управления по контролю правительства Рязанской области, и мы будем координировать эту работу. Постараемся решать максимальное количество вопросов», – заверил губернатор.