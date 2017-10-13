Николай Любимов ответил на вопрос рязанской пенсионерки о «поборах на капремонт»

В ходе «прямой линии» с губернатором Николаем Любимовым, прошедшей сегодня в эфире телеканала ТКР, рязанская пенсионерка Валентина Герасимовна попросила его прекратить «поборы на капремонт».

В ответ глава региона отметил, что плата за капремонт – это необходимость. Дома капитально не ремонтировались долго, и провести все работы исключительно за счет средств бюджета невозможно, иначе не будет ремонта дорог, социальных выплат и т. д. Вопрос можно решить только вместе с жильцами. «Не дело государства – оплачивать за всех капитальный ремонт, потому что мы тогда просто «вылетим в трубу» и никакого капремонта у нас не получится», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что установленный размер платы за капремонт в Рязанской области ниже, чем во многих других регионах.

Губернатор добавил, что гораздо перспективнее развивать адресную государственную помощь для пенсионеров и иных нуждающихся категорий.