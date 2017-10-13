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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В Рязани система «Безопасный город» работает не всегда эффективно

15:35 / Актуально

Об этом говорили в администрации Рязани на Четвертом открытом форуме прокуратуры области по вопросам защиты прав личности от преступных посягательств в общественных местах. В дискуссии приняли участие прокурор области Олег Черныш, заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, врио заместителя начальника полиции УМВД России по области Андрей Остапенко, и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов, представители казачеств и общественности, а также главы всех муниципальных образований области.

На форуме говорили о проблемах участия общественности, органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка, обсудили результаты взаимодействия с правоохранительными органами в данной сфере.

Особое внимание было уделено системе «Безопасный город», которая помогает рязанским полицейским в охране общественного порядка. Для контроля транспорта, водоснабжения, коммуникации по всему городу в уязвимых точках расположены камеры видеонаблюдения. Однако, как отметил Олег Черныш, система работает не всегда эффективно и выявляет далеко не все правонарушения. Например, личность преступника, зафиксированную камерой, бывает сложно установить. В районах области «Безопасный город» и вовсе не используется. По мнению Сергея Самохина, должно быть мощнее техническое обеспечение, в частности нужны дополнительные видеокамеры.

– От показателя преступности во многом зависит социально-экономическое положение региона, – подчеркнул Сергей Самохин.

На форуме было высказано предложение активнее привлекать к охране общественного порядка народные дружины, особенно во время проведения массовых городских праздников, акций. Добровольцы могут активнее участвовать в патрулировании улиц.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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