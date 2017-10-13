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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Николай Любимов сообщил, что работы на одном из долгостроев Рязани возобновятся в ближайшее время

15:39 / Власть

В ходе «прямой линии», прошедшей сегодня в эфире телеканала ТКР, губернатору Николаю Любимову задал вопрос дольщик ЖК «Аэробус». Он спросил, когда же возобновится строительство комплекса. Было обещано возобновить работу в сентябре, но пока стройка стоит.

Губернатор отметил, что ЖК «Аэробус» – один из самых проблемных объектов. Долго велись переговоры со Сбербанком, который участвует в финансировании проекта. Банк пошел на уступки для нового застройщика и обещал заключить с ним договор на следующей неделе. После заключения договора будут начаты работы.

По словам Любимова, вопросы по другим долгостроям решаются индивидуально, разными методами. Уже сегодня ключи от квартир получат дольщики ЖК «Дядьково».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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