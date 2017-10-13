В Рязани обсудят вопросы подготовки научных кадров по уголовному праву

III Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика (вопросы подготовки научно-педагогических кадров)» стартовала в Академии ФСИН России 12 октября. Академия стала диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, относящихся к совершенствованию вопросов подготовки научно-педагогических кадров.

Открывая конференцию, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, поприветствовал многочисленных гостей и участников мероприятия. Он пожелал плодотворной и успешной работы и выразил твердую уверенность в том, что принятые на конференции рекомендации и предложения внесут достойный вклад в работу по совершенствованию организации подготовки научно-педагогических кадров, проведения диссертационных исследований и защиты диссертаций.

Организаторами мероприятия выступили кафедра уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России и кафедра организации расследования преступлений Академии управления МВД России. Конференция проводится в рамках Международного пенитенциарного форума и будет продолжаться два дня в режиме пленарного заседания и секций.

Цель встречи – создание диалоговой площадки для разноаспектного обсуждения современных проблем подготовки научно-педагогических кадров, проведения диссертационных исследований и защиты диссертаций.

Первый день работы конференции начался с тематического пленарного заседания. Участники встречи обсудили проблемные вопросы работы диссертационных советов по уголовному процессу и криминалистике в научных и образовательных организациях, а также современные проблемы подготовки научных работников УИС. С основным докладом выступила первый заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, полковник полиции Ольга Цоколова.

«Наша встреча в стенах крупнейшего ведомственного вуза страны – Академии ФСИН России ориентирована на укрепление научно-педагогического потенциала – ученых, за которыми видится будущее государственной системы исполнения уголовных наказаний», – отметила Ольга Цоколова.

Завтра, 13 октября, конференция продолжит свою работу в формате секционных заседаний.