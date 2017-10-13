лизинг
07:08 МСК
Пятница
13 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
237

В Рязанской области сотрудник исправительной колонии хранил марихуану

16:30 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний региона. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны.

По данным следствия, в начале сентября этого года старший инструктор кинологической группы охраны одной исправительных колоний области на территории питомника исправительного учреждения собрал дикорастущую коноплю и заготовил 90 граммов марихуаны, которую хранил для личного потребления. Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УМВД России по области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани обсудят вопросы подготовки научных кадров по уголовному праву

В Рязанском агротехнологическом университете подвели итоги III трудового семестра

Студенты рязанского государственного медицинского университета им академика И.П. Павлова приняли роды у робота

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:06
В Рязани осудят убийцу
17:59
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания
17:53
48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир
17:49
В Новомичуринске Рязанской области работал цех по производству контрафактного алкоголя
17:46
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы