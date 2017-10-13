В Рязанской области сотрудник исправительной колонии хранил марихуану

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний региона. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны.

По данным следствия, в начале сентября этого года старший инструктор кинологической группы охраны одной исправительных колоний области на территории питомника исправительного учреждения собрал дикорастущую коноплю и заготовил 90 граммов марихуаны, которую хранил для личного потребления. Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УМВД России по области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.