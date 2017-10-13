В Рязани на 11 участках дорог продолжаются ремонтные работы

Как сообщает сайт администрации областного центра, на четырех улицах в Рязани продолжаются строительно-монтажные работы. В частности, работы идут на муниципальных автодорогах по улицам Полевой, Полонского, Братиславской, Новоселковской. На улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде подрядчики выполняют обустройство дорог. Помимо этого, в рамках капитального ремонта Куйбышевского шоссе выполнены работы по переврезке нового участка тепломагистрали и его подключение по постоянной схеме.

С 9 по 11 октября специалисты заделали дорожные ямы на улице Семашко. Рабочие засыпали пешеходную дорожку к детскому саду №25 по улице Зубковой, выровнен профиль участков автодорог по улицам Школьной в поселке Недостоево и к пункту скорой медицинской помощи по улице Крупской.