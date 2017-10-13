Рязанская дзюдоистка завоевала «серебро» международного турнира

На призы региональной общественной организации «Новый Поток»

Как сообщает пресс-служба рязанской спортшколы «Комета», международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет на призы региональной общественной организации «Новый Поток», памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга, прошел с 7 по 8 октября в Тюмени.

Участие в состязаниях приняли 528 дзюдоистов из Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и разных регионов России. За два дня турнира было разыграно 17 комплектов наград.

Дзюдоистка из рязанской спортшколы «Комета» Марина Воробьёва завоевала «серебро» в весовой категории 44 кг. Спортсменку тренирует Сергей Бодько.