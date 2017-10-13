На работы по формированию современной городской среды в регионе в будущем году из бюджета Рязанской области выделят 60 миллионов рублей

Вчера заместитель председателя правительства региона Олег Харивский провел заседание межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Рязанской области. В работе приняли участие руководители ряда областных министерств, главы муниципальных образований региона, сообщает сайт правительства области.

Руководители районов – получатели субсидий на реализацию работы по благоустройству – отчитались об итогах работы за 3 квартал этого года в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и о подготовке и утверждении муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2020 годы. Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Горелов отметил, что в этом году на формирование комфортной городской среды в регионе было выделено 203,9 миллиона рублей из федерального бюджета и около 57 миллионов рублей из регионального. За счет этих средств идут работы по благоустройству 327 дворовых и 20 общественных территорий в 20 муниципальных образованиях региона. Объекты выбрали в ходе общественных обсуждений.

По словам Олега Харивского, в целом в муниципальных образованиях региона осталось выполнить от 10 до 20 процентов от общего объема работ, запланированных в этом году. «Прошу не расслабляться и завершить все начатое в срок и с хорошим качеством. Ввод объектов надо провести с привлечением общественности, организовать в муниципалитетах праздники для жителей. Это послужит более активному привлечению граждан к участию в благоустройстве», – подчеркнул Олег Харивский.

Ожидается, что в 2018 году сумма, направленная на реализацию проекта из федерального бюджета, будет не меньше, чем в текущем году, а их регионального бюджета направят 60 миллионов рублей.