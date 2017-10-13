У здания астрономической обсерватории Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина заменили купол

Об этом сообщает сайт рязанского вуза. Новый купол защищает телескоп от атмосферных воздействий, осадков, лишних источников света, перегрева и переохлаждения. Как рассказал директор обсерватории РГУ Андрей Муртазов, замена купола стала необходимостью, конструкции старого уже проржавели, а сам купол деформировался. Новый купол собирали почти месяц и сегодня его установили на место старого. «Это один из шагов, которые помогут начать проводить новые серьезные астрономические исследования в обсерватории», - отметил Муртазов. Он также рассказал, что планируется закупить в обсерваторию новое современное оборудование, которое поможет приблизиться к мировому уровню по наблюдению за небесными телами и геостационарными спутниками.

Фото с сайта РГУ им. С.А. Есенина