Рязанские дорожники отметили профессиональный праздник

Торжества состоялись в музыкальном театре. В них приняли участие губернатор области Николай Любимов, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, работники дорожных организаций, представители учебных заведений, ветераны.

– Рязань находится в числе трех регионов России, где успешно справились с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, – сказал Николай Любимов. – Большой потенциал рязанских дорожников позволяет надеяться, что в скором времени все наши дороги будут качественными и безопасными.

Лучшие представители дорожной отрасли были награждены Почетными грамотами губернатора, памятными знаками, ценными подарками. Среди них старший мостовой рабочий ООО «Аппарель» Александр Титарев, прораб группы компаний «Веллком» Сергей Сандрыкин, дорожный рабочий ООО «АльянсДорСтрой» Валерий Куренков и многие другие.

На торжествах, посвященных профессиональному празднику, были объявлены результаты ранее проводимых конкурсов в разных номинациях.

Музыкальные поздравления преподнесли дорожникам артисты Рязанского государственного русского народного хора им. Е. Попова.