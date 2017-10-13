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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

17:46 / Актуально
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Парнева Андрея Викторовича, 09.12.1971 года рождения.

Установлено, что 6 мая этого года мужчина ушел из дома в Рязани и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Андрея Парнева: на вид 45 лет, рост 173 см, волосы светлые, полного телосложения, лицо круглое, в области живота имеется шрам после операции.

Был одет в джинсовые брюки синего цвета, серую футболку, светлую куртку - ветровку, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Андрея Парнева, просьба сообщить по телефону следователя: 8 (4912) 96-09-63 или в следственное управление по Рязанской области: 8 (4912) 21-81-69.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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