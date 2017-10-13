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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В Новомичуринске Рязанской области работал цех по производству контрафактного алкоголя

17:49 / Общество
В отношении хозяина незаконного производства возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции получили информацию, что на территории города Новомичуринска Пронского района производят и реализуют фальсифицированную алкогольную продукцию. Подпольный алкоголь сбывали как в Пронском, так и в соседних районах. Стражи правопорядка установили, что злоумышленник, чтобы производить алкоголь, арендовал помещение на окраине Новомичуринска и трудоустроил к себе двух граждан республики Узбекистан. Когда полицейские нагрянули в цех, иностранцы как раз производили очередную партию фальсификата.

Стражи правопорядка в помещении обнаружили и изъяли 3,7 тонны водки различных наименований без специальных акцизных марок, 2 тонны спирта, тару и оборудование для розлива.

В отношении хозяина незаконного производства возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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