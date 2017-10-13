48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

Ключи новоселам вручил сегодня министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов. По признанию дольщиков, этого дня они ждали почти три года. Жилой комплекс «Дядьково» начал строится в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. После вмешательства в ситуацию областного правительства были найдены возможности достроить жилой комплекс.

– Сегодня ключи от квартир получили собственники дома №6. Дом №7 тоже введен в эксплуатацию. В настоящее время там проводят работы газовые службы. Ключи владельцам квартир этого дома будут переданы в ближайшее время, – заверил Вячеслав Меньшов.

Еще 152 квартиры комплекса находятся в открытой продаже, за счет которой будут достраиваться остальные дома комплекса. Всего в комплексе девять многоквартирных домов. Два будут введены в эксплуатацию в октябре этого года. Последний дом комплекса планируется достроить во втором квартале будущего года.