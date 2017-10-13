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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

17:53 / Актуально
Автор фото: Светлана Максимова | 48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир
Фото: Светлана Максимова.

Ключи новоселам вручил сегодня министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов. По признанию дольщиков, этого дня они ждали почти три года. Жилой комплекс «Дядьково» начал строится в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. После вмешательства в ситуацию областного правительства были найдены возможности достроить жилой комплекс.

– Сегодня ключи от квартир получили собственники дома №6. Дом №7 тоже введен в эксплуатацию. В настоящее время там проводят работы газовые службы. Ключи владельцам квартир этого дома будут переданы в ближайшее время, – заверил Вячеслав Меньшов.

Еще 152 квартиры комплекса находятся в открытой продаже, за счет которой будут достраиваться остальные дома комплекса. Всего в комплексе девять многоквартирных домов. Два будут введены в эксплуатацию в октябре этого года. Последний дом комплекса планируется достроить во втором квартале будущего года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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