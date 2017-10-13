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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания

17:59 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по области вместе с полицейскими – сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних – провели совместный рейд. Специалисты выяснили, как соблюдают осужденные отсрочки исполнения наказания, которые могут назначить в случае, если ребенок осужденного не достиг 14-летнего возраста.

Специалисты проверили материально-бытовые условия проживания осужденных, узнали, соблюдают ли в семьях необходимые нормы по воспитанию и уходу за детьми. Нарушений в этом вопросе выявлено не было.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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