Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по области, сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по области вместе с полицейскими – сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних – провели совместный рейд. Специалисты выяснили, как соблюдают осужденные отсрочки исполнения наказания, которые могут назначить в случае, если ребенок осужденного не достиг 14-летнего возраста.

Специалисты проверили материально-бытовые условия проживания осужденных, узнали, соблюдают ли в семьях необходимые нормы по воспитанию и уходу за детьми. Нарушений в этом вопросе выявлено не было.