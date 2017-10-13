В Рязани осудят убийцу

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя областного центра. Мужчину обвиняют в совершении убийства.

По версии следствия, в ночь на 24 июня этого года обвиняемый в своей квартире в одном из домов по улице 1-е Бутырки в компании знакомых распивал спиртные напитки. Во время застолья между ним и одним из его гостей произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил знакомого ножницами в область шеи. От раны мужчина скончался на месте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Советского района Рязани обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.