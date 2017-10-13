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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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В Рязани следователи раскрыли двойное убийство

18:09 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, утром 24 августа этого года в квартире, расположенной в одном из домов по 2-му Коломенскому проезду в Рязани, были обнаружены тела 59-летнего хозяина квартиры и его 31-летнего пасынка с признаками насильственной смерти. По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело.

Преступление некоторое время оставалось нераскрытым, однако следователи установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Рыбновского района. Выяснилось, что незадолго до убийства подозреваемый познакомился с 31-летним рязанцем и некоторое время проживал в его квартире. Вечером 23 августа этого года мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый убил топором своего знакомого, а также второго мужчину, находившегося в их компании. После этого подозреваемый скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
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