В Рязани взялись за лампочки сразу после «прямой линии» с губернатором

И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов сразу после проведения «прямой линии» с губернатором пригласил журналистов на улицу Щедрина

Там рабочие меняли перегоревшие в светильниках лампочки. Из 18 светильников, установленных на этой улице, некоторые не работали, и люди пожаловались губернатору. Николай Любимов тут же дал администрации Рязани поручение исправить ситуацию. Исправили через три часа.

Комментируя ситуацию с освещением города в целом, Владимир Луканцов, в частности, сказал:

– Мы действуем в рамках энергосервисного контракта, заключенного до 2021 года. С исполнителем этого контракта – обществом «Газэнергоэффект» – у нас существует проблема, но мы находим точки соприкосновения. Дело в том, что причина выхода из строя светильников – ненадлежащее состояние сетей в Рязани. Диодная техника чувствительна к перепадам напряжения. Выход из строя светильников в гарантийный период не признается гарантийным случаем, и нам их приходится менять за счет города. Сейчас формируем подменный фонд, который на данный момент составляет 300 светильников и постоянно пополняется. В целом дирекция благоустройства города рассматривает в настоящее время более 2 тысяч заявок на замену светильников, так что проблема существует. До окончания сроков действия энергосервисного контракта диодные светильники на другие мы поменять не можем.