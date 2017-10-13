Маршруты общественного транспорта в Рязани будут оптимизированы

Об этом сразу после окончания «прямой линии» с губернатором журналистам заявил и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов. На «прямую линию» от граждан поступили вопросы, касающиеся работы городского общественного транспорта. Пассажиры выразили недовольство тем, что маршрутки переполнены, маршруты дублируются, а на остановках внутри микрорайонов утром сесть в маршрутку практически невозможно, троллейбусы и автобусы ходят редко.

Владимир Луканцов, в частности, сообщил, что за последние два года финансирование, направленное на восстановление улично-дорожной сети, увеличилось и удалось привести в нормативное состояние центральные улицы Рязани. По его мнению, если так и дальше пойдут дела, то через несколько лет основные транспортные магистрали областного центра будут приведены в порядок, а вопрос регулярности пассажирских перевозок и оптимизации маршрутной сети будет решен уже в ближайшее время.