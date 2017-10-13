В Рязанской области начал работать «Профессионал»

11 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в Спасском районе стартовал лагерь-семинар актива профессиональных образовательных организаций Центрального федерального округа

В торжественном открытии лагеря-семинара приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков и заместитель министра образования региона Владимир Усков.

Лагерь-семинар ЦФО «Профессионал» проходит в области уже в 17-й раз и пользуется большой популярностью у молодежи, объединяет наиболее активных и энергичных студентов. Мероприятие включено в план практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» на текущий год, который утвержден решением Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. В этом году участниками лагеря-семинара стали около 70 человек из Воронежской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей и Москвы. В рамках образовательной программы для студентов пройдут тематические секции и круглые столы на самые актуальные вопросы, волнующие современную молодежь, тренинги и мастер-классы по изучению технологий социального проектирования. Кроме того, будут организованы встречи с представителями органов исполнительной и законодательной власти, мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и патриотическое воспитание.

Источник: сайт правительства Рязанской области