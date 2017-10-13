лизинг
12:16 МСК
Пятница
13 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
94

В Рязанской области начал работать «Профессионал»

19:23 / Общество
11 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в Спасском районе стартовал лагерь-семинар актива профессиональных образовательных организаций Центрального федерального округа

В торжественном открытии лагеря-семинара приняли участие заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков и заместитель министра образования региона Владимир Усков.

Лагерь-семинар ЦФО «Профессионал» проходит в области уже в 17-й раз и пользуется большой популярностью у молодежи, объединяет наиболее активных и энергичных студентов. Мероприятие включено в план практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» на текущий год, который утвержден решением Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. В этом году участниками лагеря-семинара стали около 70 человек из Воронежской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей и Москвы. В рамках образовательной программы для студентов пройдут тематические секции и круглые столы на самые актуальные вопросы, волнующие современную молодежь, тренинги и мастер-классы по изучению технологий социального проектирования. Кроме того, будут организованы встречи с представителями органов исполнительной и законодательной власти, мероприятия, направленные на развитие лидерских качеств и патриотическое воспитание.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани следователи раскрыли двойное убийство

В Рязани осудят убийцу

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в Рязанской области проверили условия проживания осужденных, ожидающих исполнения наказания

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:17
Студента одного из рязанских колледжей осудят за наркопреступление
11:11
Санаторий «Старица» выиграл суд у жителей села Заборье Рязанской области
10:55
Рязанцы поддержали проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
10:52
Сегодня в Рязани по ряду адресов отключили холодную воду
09:11
Рязанцев приглашают на общегородской субботник
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы