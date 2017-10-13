Время бесплатной парковки в Рязани может увеличиться до 20 минут

На «прямую линию» с губернатором поступили вопросы, касающиеся платных парковок в Рязани. Городские власти проблему признают и пытаются ее исправить. В частности, по словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимира Луканцова, администрация вышла с предложением к Рязанской городской Думе, чтобы время бесплатной парковки увеличить до 20 минут. Жаловались жители города и на неисправность паркоматов. В этом направлении, по словам Владимира Луканцова, тоже ведется работа.

Что касается расширения парковочного пространства, то в настоящее время в Рязани реализуется пилотный проект по созданию экопарковок. Сейчас ведутся работы по их обустройству в районе кардиологического диспансера и родильного дома №1. Если эксперимент пройдет удачно, то эта работа будет продолжена в 2018 году при ремонте дворовых территорий. Преимущество будет отдано тем дворам, в которых жители предложат создать экопарковку.