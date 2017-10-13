Любовь и вальс

…И возраст отступает

Классический фигурный вальс танцуют, пожалуй, на любом балу – и в школьных актовых залах, и на пышных приемах. Этот танец любят за простоту и изящество, и рязанский салон исторического танца «Возрождение», конечно, тоже имеет его в своем богатом репертуаре. А всего за девять лет работы салона наши неутомимые земляки успели разучить более 90 танцев. Руководит салоном хореограф и просто творческий человек со стажем Виктор Первушин, которому в октябре исполняется 81 год.

«Рязанские ведомости» побывали на осеннем балу «Возрождения», посвященном именинникам коллектива, и поговорили с танцорами об артистических находках и любви к жизни.

Фигура первая.

«Лодочки»

Любая вариация фигурного вальса начинается с того, что пары кружатся, взявшись за руки, а затем то отворачиваются друг от друга, то снова ловят взгляды партнеров. Быть dos-a-dos, или «спина к спине», важно для любой пары, которая хочет по-настоящему хорошо танцевать, – как и для всего коллектива.

С первыми аккордами музыки, которые разливаются по просторному залу гостиницы «Ловеч», нарядные мужчины и женщины начинают свое выверенное и элегантное движение в кругу. Почти все они – пенсионеры, и каждый участник готовился к балу особенно тщательно. Пышные веера, блеск и тонкость украшений, яркие наряды, игривые галстуки-бабочки кавалеров – все это хочется рассматривать. В «Возрождении» занимаются люди, искренне влюбленные в танцы и при этом отдавшие жизнь другому делу – лечению людей, преподаванию, военной службе, работе на заводе. Поразительно, но некоторые из танцоров, уже перешагнувшие 60- и 70-летний рубеж, работают до сих пор!

А десять из этих замечательных людей – виновники торжества. В этом году им исполняется 60, 65 или 70 лет, и ведущие не просто поздравляют всех, а рассказывают о достижениях каждого. Чудесный сад, проведение курсов компьютерной грамотности, рукоделие – каждый танцор салона продолжает создавать что-то на пользу другим.

Фигура вторая.

«Балансе-менуэт», или «Окошки»

Главная тонкость этой фигуры – не просто сходиться в танце, образуя «окошки» из поданных друг другу правых рук, но еще и смотреть в глаза своему партнеру. Владимир Плотников который год не отводит взгляд от своей жены Ольги Крымцевой. Именно здесь, на балах «Возрождения», они познакомились, а затем и поженились. Но до этого Владимир Петрович прошел нелегкий военный и жизненный путь.

– Я подполковник запаса, – рассказывает мужчина, пока в зале танцуют сиртаки. – Вырос в Азербайджане и свою службу начал на местной границе с Арменией. Служил в Хабаровске, в Калининграде, проехал через всю страну. Со временем мои родители перебрались из Алма-Аты в Рязань, где жила моя сестра с мужем. Так в этом городе оказался и я. На пенсию я вышел 20 лет назад и долго искал себя – в фотографии, например. При этом мне всю жизнь хотелось научиться вальсу, поэтому пять лет назад я пришел в «Возрождение». Занимался с несколькими партнершами, а в этом году расписался с Ольгой Ивановной. Так к 60 годам я обрел и увлечение, и семью, и друзей. Мы все нужны и интересны друг другу – спасибо нашему коллективу за это!

Фигура третья.

«Променад»

Эта часть вальса выглядит особенно эффектно: мужчины гордо шествуют по кругу, держась с дамами за правые руки, и каждая партнерша кружится на ходу, представляя свой наряд во всем великолепии. В «Возрождении», кстати, есть женщины, которым прекрасно удаются головокружительные сольные танцы. Ансамбль «Рада» выделился в салоне год назад: восемь женщин заинтересовались яркими плясками цыган и начали изучать их самостоятельно.

– Мы занимаемся на базе культурно-досугового центра «Октябрь», – рассказывает постановщик танцев Ирина Яшкова. – Берем за основу номера из фильмов, записи в Интернете, где выступают настоящие цыгане. Пока наш ансамбль не принимает новых участников, но мы рассматриваем такую возможность.

Договаривает Ирина уже на ходу: на ней, как и на соратницах, эффектные наряды в цыганском стиле, а в руках – поднос и стаканчики с шампанским. Звучит протяжная гитарная рулада, а с ней – заздравная песня. «Рада» обходит именинников бала, все угощаются шампанским, и вот музыка становится быстрее, а вихрь цветастых платьев закручивается в удивительные спирали. Танец не спрашивает, сколько тебе лет, – он требует только душевного пыла.

Фигура четвертая.

«Вальс»

Бал все кружится, и танцоры, кажется, не знают усталости. В перерывах звучат трогательные авторские стихотворения, популярные романсы под гитару… Я заглядываю в сценарий праздника: заявлено 37 номеров! В их числе, кстати, игра на ложках, на которой специализируется глава «Возрождения» Виктор Первушин. Как же все это успеть? Ответ прост: никуда не спешить и наслаждаться каждым моментом общения в кругу друзей. Каждый бал для салона – событие, и танцоры настроены встретиться еще не раз. Потому что быть нужными друг другу и находить свое дело и место в жизни очень важно в любом возрасте.

Салон исторического танца «Возрождение» проводит занятия по четвергам, в 11.00, в Рязанском дворце молодежи и по воскресеньям, в 11.00, в Муниципальном культурном центре. Для новичков крайне желательны наличие пары и небольшой танцевальный опыт. Узнать больше о салоне «Возрождение» и посмотреть фотоотчеты с мероприятий можно в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vozrozhdenie_rzn.