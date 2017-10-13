Показали технику стране

Со времени автопробега рязанцев по «Золотому кольцу России» прошло уже более 20 лет

Об автопробеге вспоминает ветеран Автомобильных войск России Анатолий Иванович Шалимов.

К 100-летию первого русского автомобиля (1996 год) у офицеров и курсантов в то время Рязанского военного автомобильного института возникла идея – «не ударить» ли автопробегом в честь такого знаменательного события? Так родилось известное теперь всем рязанцам «Золотое кольцо» – не свадебное, а турне на старых автомобилях по древнерусским городам. Этот автомобильный пробег прошел с большим успехом и доказал, что у курсантов, которые сидели за рулем ретроавтомобилей, есть незаурядное мастерство.

В ходе подготовки к автопробегу машины выучились … танцевать вальс, и первым в России автобалетмейстером и автохореографом стал старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобилей подполковник Игорь Бейлин. Руководителем пробега был назначен начальник института генерал-майор Анатолий Веденеев, техническим директором – полковник Василий Подчинок, начальником штаба – полковник Игорь Редько, заместителем начальника автопробега по вооружению – полковник Н.А. Нехаев.

В пробеге принимали участие офицеры, прапорщики и курсанты института, всего 127 человек и 19 ретроавтомобилей музея: ГАЗ-АА, ЗиС-5, БМ-13 «Катюша», ГАЗ-67-Б, «Студебекр», ГАЗ-20, «Победа», ГАЗ-21, «Волга», ГАЗ-69, ГАЗ-13, «Чайка», ЗИЛ-117, ЗИл-11113 и другие.

Автопробег стартовал 10 октября 1996 года на Соборной площади Рязани по маршруту: Рязань – Касимов – Нижний Новгород – далее города «Золотого кольца России» – Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Сергиева Лавра, Москва, Рязань.

За рулем автомобилей музея находились курсанты старших курсов института. Они лично готовили автомобили к пробегу. Для обеспечения автопробега инструктором было выделено 24 автомобиля, позволивших обеспечить полную автономию на маршруте движения. Автопробег сопровождал ансамбль института «Забава» и ВИА «Рассвет» – художественная самодеятельность института под руководством майора В.И. Васильева.

Во всех городах на маршруте для их жителей были организованы осмотры автомобильной техники музея, которые сопровождались культурной программой. В заключение ретроавтомобили «танцевали» вальс под музыку из кинофильма «Берегись автомобиля».

Вот как вспоминает организацию и проведение пробега заместитель начальника автопробега по вооружению полковник Николай Нехаев (ныне заведующий кафедрой «Автомобили и ТТС» Рязанского филиала (институт) Московского политехнического университета).

«К 100-летнему юбилею создания первого русского автомобиля в 1996 году по уникальной инициативе командования Военного автомобильного института (ВАИ) и федерации автоспорта Рязанской области было предложено провести автопробег по «Золотому кольцу России» с участием ретроавтомобилей музея военной автомобильной техники.

Инициативу поддержала администрация Рязанской области. Само решение нашло одобрение в Правительстве РФ, и у Президента России. В соответствии с Постановлением Совета министров РФ №515 от 4 апреля 1996 года автопробег был назначен на октябрь по маршруту – 10 октября на Соборной площади стартовал этот уникальный пробег. О важности и значимости этого мероприятия говорит тот факт, что начальник Генерального штаба МО РФ генерал армии В.Н. Самсонов большое личное внимание уделил автопробегу.

Во время пробега участники посетили музей исторической и войсковой славы. Автопробег завершился 28 октября 1996 года на Соборной площади г. Рязани гала-концертом и «вальсом» ретроавтомобилей музея ВАТ».