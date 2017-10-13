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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Создающие опасность

00:01 / Инициатива
Пешеходов-нарушителей будут наказывать строже

Законодатели хотят увеличить штрафы для пешеходов в пять раз. К этому их подталкивает ситуация, сложившаяся на дорогах России, в том числе и в Рязани. С начала текущего года в Рязанской области произошло 296 ДТП с участием пешеходов, в которых 29 человек погибли и 281 получили травмы различной степени тяжести.

Все мы наблюдаем за тем, как пешеходы переходят дорогу в неустановленных для этого местах. Справедливости ради надо сказать, что нарушения правил дорожного движения уже не носят массового характера, как это было в 90-е годы прошлого столетия, когда люди вообще в Рязани ходили где попало. Организация пешеходных переходов, металлических ограждений вдоль тротуаров и постоянное внимание инспекторов ДПС к этой проблеме ситуацию слегка подправили. Но пока еще не все привыкли к порядку.

Однако, по мнению водительского сообщества Рязани, проблему эту нужно изживать полностью. Ведь что происходит, когда на проезжей части внезапно появляется пешеход? Он не только подвергает свою жизнь опасности, но и провоцирует водителей на совершение ДТП, в котором могут пострадать другие люди. Проблема приобретает особую актуальность в осенние и зимние дни, когда поверхность дороги становится скользкой от осадков. Тормозной путь автомобиля при этом значительно увеличивается, а в темное время суток (все видят, как освещается Рязань) ситуация усугубляется в разы.

Согласно Кодексу «Об административных правонарушениях», за переход дороги в неположенном месте пешеходу может быть объявлено предупреждение или наложен штраф 500 рублей. Штрафы для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, могут быть увеличены. Ужесточение наказания рязанские водители считают действенной мерой. По их мнению, только так можно заставить нарушителей соблюдать правила дорожного движения.

Но тут может возникнуть проблема – как взыскать штраф, ведь нарушитель попросту может убежать от инспектора ДПС. Даже если и не убежит, не обязан иметь при себе документы. На имя кого в такой ситуации выписывать протокол об административном правонарушении? Думается, что законодатели при выработке более жестких мер для нарушителей учтут и эти нюансы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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