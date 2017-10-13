Как игра делает биографию насыщеннее

Сейчас повсюду, и на региональном, и на федеральном уровне, идут дискуссии о том, нужно ли вводить шахматы в школах и как это сделать. А какое место занимает эта игра в жизни обычного рязанца? Для Владимира Фомина, выпускника РГРТУ, шахматы, при всех его к ним способностях, остались хобби. Но биографию они украсили.

Он начал играть в них с шести лет. Во-первых, любителем был отец. Во-вторых, как вспоминает Владимир, в советские времена чуть ли не в каждом городском дворе собирались жители и играли в шахматы и шашки. Приобщиться к миру взрослых – было для ребенка и заманчиво, и престижно.

– Научил меня папа, – говорит Фомин. – Он приходил домой, а я, дошкольник, уже ждал его с шахматной доской. Учил папа меня по книге. До сих пор ее бережно храню. Когда я пошел в школу № 7, меня папа отвел в кружок. А уже во втором классе я играл за сборную школы на «Белой ладье». Круг общения становился все шире. Помню, летом кружок во Дворце пионеров на улице Есенина не работал, в отпусках все были. А во дворах – целые турниры! Надоедало мне выигрывать у детей, шел к взрослым. Разряд у меня был третий, удавалось выигрывать.

Но по-настоящему пользу шахмат Владимир оценил, поступив в радиотехнический институт.

– То, что шахматы развивают мышление и память, не подлежит сомнению, – рассказывает Фомин. – Сам я в институте это ощутил, когда надо было запоминать большой объем информации. Тут начинает работать и основная память, и зрительная. Кроме того, шахматист просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед, и это в жизни дает свои результаты. Он не живет одним днем! Проводились в институте соревнования, я играл и на первенстве института за факультет, и за сборную вуза. Летом в спортивном лагере от радиоинститута я проводил турниры и сам играл. В итоге институт закончил с двумя дипломами: по основной профессии и по шахматной. Был в вузе факультет общественных профессий. Мне выдали диплом инструктора и судьи по шахматам. На зональном турнире в Северной столице я набрал рейтинг ФИДЕ 2275. Мне автоматически присвоили звание кандидата в мастера по шахматам.

На этом спортивный рост Владимира прервался. В 1996 – 2000 годах, признавался он, приходилось выживать, не имея постоянной работы. Шахматы остались как хобби. Потом, устроившись на Государственный Рязанский приборный завод, окунулся в шахматную жизнь вновь. Сыграл на двух международных турнирах вместе с командой предприятия, познакомился со знаменитыми игроками. И все равно шахматы профессией не стали: у него, ведущего конструктора, заводская нагрузка была очень велика.

Сейчас Владимир Фомин – своего рода вольный изобретатель, работающий по индивидуальным заказам. Но шахматы продолжают украшать его жизнь, делать ее разнообразнее. Два раза в год он бывает во Франции – по приглашению родителей девочки, которую как инструктор по шахматам тренирует. На шахматном портале Chess/com пишет блоги…

По мнению Владимира Фомина, в современных школах нужны шахматные факультативы.