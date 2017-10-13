Без шахмат нет истории

Ерахтурская сельская библиотека совместно с Шиловским районным Домом детского творчества провела очередную встречу с читателями. О предстоящей акции жителей и гостей села информировали размещенные в самых людных местах Ерахтура красочные объявления. Посвящалась эта встреча 80-летию образования Рязанской области.

Ведущий библиотекарь Татьяна Ефремова рассказала читателям об истории региона. Рассказ свой ведущая сопровождала показом на большом экране интересной презентации о рязанской земле, о знаменитых людях, о красивейших местах и достопримечательностях нашей области.

Встречи с читателями в Ерахтурской библиотеке всегда дополнялись шахматными турнирами. Традицию не нарушили и в этот раз. Соревнование по быстрым шахматам с контролем 15 минут на партию с результатом восемь с половиной очков из девяти выиграл педагог дополнительного образования Шиловского районного Дома детского творчества, перворазрядник Сергей Желудков. Половину очка уступил ему занявший второе место Геннадий Терентьев (у него – тоже первый разряд). Третье место у перворазрядника Виктора Меркулова – 7 очков.

В турнире играли трое школьников, все они отмечены сладкими призами. Лучший результат среди детей у Владислава Кожурина из c. Инякино – 3 очка.

Приз самого юного участника получил Олег Можгов (2009 г.р.) из р.п. Шилово. В активе Олега – 2 очка.

В течение читательской встречи, продолжавшейся около четырех часов, работники библиотеки Татьяна Ефремова и Ольга Пантюшова угощали читателей (а среди них, кроме ерахтурцев, были гости из Шилова, Инякина, Борок) горячим ароматным чаем с печеньем и конфетами.