Состязания педагогов

Такого в истории региона еще не было. В Шиловском районном Доме детского творчества впервые прошел турнир по быстрым шахматам среди педагогов образовательных организаций, посвященный Дню учителя.

В соревнованиях участвовали и работающие преподаватели, и ветераны. Первое место с 7,5 очка из восьми занял педагог дополнительного образования Шиловского районного Дома детского творчества, руководитель объединения «Юный шахматист» Сергей Желудков (Ерахтур). Вторым с шестью с половиной очками финишировал ветеран педагогического труда из села Мосолово Евгений Арсеньев. По три очка оказалось в активе у Юрия Фатеева (Ерахтур) и Андрея Десятова (шиловская средняя школа № 2). В двух дополнительных пятиминутках в борьбе за третье место успешнее оказался Андрей Десятов.