Турнирная хроника

В городе Новочебоксарск Республики Чувашия прошла Всероссийская спартакиада детей-инвалидов по зрению. На ней шахматисты – представители нашего региона показали феноменальный результат: 100% эффективности! Рязанцев было всего двое – Дмитрий Донюков и Екатерина Дербикова. Они впервые в истории региона взяли два «золота». Кроме того, Рязанской области присуждено первое общекомандное место в шахматном турнире. Нельзя не сказать доброе слово и о подготовивших шахматистов тренерах С.А. Герасине и О.В. Алешине.

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Николай Никитенко, шахматист из Рязанской области, сыграл на открытом чемпионате подмосковного города Черноголовка по быстрым шахматам, где занял 4-е место. Всего в турнире участвовали 29 спортсменов из 10 городов Московской, Калужской и Рязанской областей.

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8 октября сыгран шестой, предпоследний, отборочный этап открытого первенства Рязани по быстрым шахматам. Участвовали 59 шахматистов. По 7 очков из 9 набрали опытный рязанский кандидат в мастера спорта Евгений Лаевский и представитель Мичуринска Тамбовской области Дмитрий Гаглоев (2052). Третьим с шестью с половиной очками стал международный мастер Владимир Степовой (2263). При этом также 6,5 очка у рязанцев Леонида Райкина, Владимира Тихонова, Александра Михайлова, Виктора Жмурова и Бориса Бородянского.

Лучшим среди 13 сыгравших школьников стал Егор Голящук – 6 очков и общее 9-е место. Алла Змазнова также с 6 очками заняла общее 10-е место и стала лучшей среди женщин. Конкуренцию ей в этой номинации составила давно не игравшая в турнирах многократная чемпионка области среди женщин в 90-х годах Светлана Ларцева, у которой 5,5 очка.