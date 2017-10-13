Он тоже воевал

Так назывался очерк о нашем земляке – писателе В.Д. Ряховском

Легко мы забываем писателей, инженеров человеческих душ. Бывает так: что выходили когда-то у автора книги тиражами, не чета нынешним, собрания сочинений выстраивались на полках. Сегодня и имени сочинителя никто не припомнит. А в книгах этих писателей клокотала и пенилась жизнь, а в биографиях их отпечаталась отчетливо, как след на горячем асфальте, эпоха.

Василий Дмитриевич Ряховский, которому в октябре исполнилось бы 120 лет, был известным писателем, автором тридцати пяти книг, и журналистом. Его имя достаточно тесно связано с Рязанью, хотя сейчас его считают земляком наши соседи – липчане.

Ведь родился Василий Дмитриевич под старинным городом Данковом тогда Рязанской губернии, в селе с многозначным и звонким названием Перехваль, в семье крестьянина, выбившегося в волостные писари. Отец видел сына почтовым чиновником, а Василий, окончив приходскую школу, на одиннадцатом году самовольно сбежал из дома за 25 верст в сельское двухклассное училище.

Он прошел все крестьянские университеты – от ЦПШ до учительской семинарии в Рязани, которую успел окончить как раз в 1917 году. Тогда же он начал учительствовать и женился в 1921-м на учительнице, правда, из княжеского рода – Евдокии Георгиевне Гагариной. С ней он в том же году и махнул в Москву, чтобы работать репортером сначала в газете «Труд», а потом в «Рабочей Москве».

В Москве у Ряховских родился сын Юрий. Там, в столице, Василий Ряховский начал писать рассказы из крестьянской жизни, вступил в литературную группу «Перевал». Трудно понять сегодня, почему в конце 1925 года Ряховские решили вернуться в Рязань. Может, потому что в столице начались внутриполитические разборки, стало неспокойно. В Рязани Василия Дмитриевича приняли на работу в редакцию губернской газеты «Рабочий клич». Он заведовал отделом, занимался редакционным архивом и... молодыми писателями. Именно тогда, в 1926 году, было решено объединить свежие литературные силы и издавать в газете ежемесячное литературное приложение «Шаги».

В Государственном архиве Рязанской области я обнаружила протокол заседания оргбюро литературных сил Рязани от 23 июня 1926 года. Руководить объединением поручено В. Ряховскому, Н. Левошину – от селькоров – и поэту Мартынову (А. Лепковскому). Они ставили перед собой задачу «объединения всех литературных сил города и губернии, помогать рабкорам и селькорам, имеющим тяготение к художественному слову, выявлять их творческие возможности».

Ряховский занимался в Рязани с начинающими писателями, а в Италии, в Сорренто, его книги читал Максим Горький: сборник рассказов «Липовый дух», романы «Девич-камень» и «Бешеная кровь». Классик советской литературы написал В. Ряховскому четыре письма. Может, писем было и больше, но известны сегодня четыре. И все с добрыми советами и пожеланиями. С 1928 по 1933 год Ряховский издал девять книг. Почти все они написаны в Рязани. В 1933 году он вновь решился перебраться с семьей в Москву. И все предвоенные его годы заполнены работой.

А потом началась война. В первые ее дни В.Д. Ряховский, которому уже почти 44 года, записался в московское народное ополчение, хотя мог на фронт не ходить. А 7 ноября 1941 года прямо с парада на Красной площади уйдет на фронт его восемнадцатилетний сын Юрий, выпускник артиллерийской школы. Он встретит победу в 1945-м в Берлине в звании майора – вся грудь в орденах.

А старший Ряховский будет на войне лейтенантом, журналистом. Он участвовал в обороне Севастополя. Сам Василий Дмитриевич оставил об этом скупые воспоминания. Редактор газеты Черноморского флота «Красный черноморец» Петр Мусьяков посвятил ему очерк «Он тоже воевал». В нем рассказывается о том, что Ряховский в редакции был самым старшим по возрасту и старался попасть туда, где идут боевые действия. Но его в бой не посылали, берегли. Когда фронт подошел вплотную к Севастополю, Ряховскому довелось наконец побывать на береговых батареях. Его там контузило.

Потом он служил в редакции газеты «Черноморский летчик». В наградном листе за 1943 год читаю: «Из Севастополя т. Ряховский эвакуировался одним из последних. По пути корабль был подорван немцами, Ряховкий тонул и был спасен нашими катерами». Несколько месяцев Василий Дмитриевич служил на Каспийской флотилии, а потом снова вернулся к черноморцам. В конце 1943 года его наградили орденом Отечественной войны 2-й степени.

С войны Ряховский вернулся другим писателем, более точным, мужественным, суровым. Он напишет еще повесть о Евпатии Коловрате, рассказы, очерки. Будет переписываться с рязанскими журналистами, в частности – с Георгием Цыганковым. В трудном послевоенном 1946 году Ряховский писал секретарю Рязанского обкома партии К.П. Рыбакову: «Я внимательно и, честно говоря, с горечью слежу за тем, как руководители нашей области справляются с трудностями сельскохозяйственного года, и от всей души желаю им удачи, понимаю, что не время форсировать вопросы культуры...» До последних своих дней Ряховский был связан мысленно с Рязанью. Умер писатель в 1951 году.

А сын его, Юрий Васильевич, тоже стал писателем. А прежде окончил военную академию имени Фрунзе, затем ВГИК. Стал художником «Союзмульт­фильма» и, между прочим, заместителем главного художника на 6-м Московском Всемирном фестивале молодежи и студентов 60 лет назад. А еще Юрий Васильевич рисовал эскизы почтовых открыток и марок. У него было три ордена Отечественной войны, таких же, как у отца. Вот такие они – Ряховские.