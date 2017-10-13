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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Город Скопин, откуда ты?

00:01 / Хронограф
Город Скопин, откуда ты?

Как уже сообщали «Рязанские ведомости» (№ 168 (5455) от 22 сентября 2017 г.), 21-23 сентября 2017 года в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина совместно с Институтом русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук проходила Международная научно-практическая конференция «И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию со дня рождения И.И. Срезневского (1812–1880)». В ходе конференции был заслушан доклад «Македонский след рязанских топонимов», авторы которого (Ю.О. Душин, П.С. Саунькин) подвергли анализу традиционные версии и выдвинули новую версию происхождения названий города Скопин и реки Вёрда.

Основываясь на исторических событиях, имевших место на территории Восточной Европы (в конце XIV века Македония захвачена Османской империей, что вызвало миграцию славянского населения и культурную экспансию, в том числе в восточнославянские земли), докладчики предположили перенос македонских географических названий (Скопье и Вардар) на рязанское приграничье с адаптацией к местной языковой норме. Было обращено внимание на тот факт, что Рязанский край насыщен заимствованными названиями; краевед В.А. Панков связывал этот процесс с заселением территории области в X-XI веках выходцами из Киевской Руси: «Эта людская волна докатилась и до мещерских пределов, о чем красноречиво говорят все эти русские названия – Переяславль, Трубеж, Лыбедь, Солотча». Следуя выдвинутой гипотезе, авторы предположили, что упоминаемый в летописях 2-й половины XIV века окраинный городок Ломихвост был передан в вотчинное пользование представителям высшего сословия Македонии, поступившим на службу в Рязанское или Московское княжество, которые перенесли македонские топонимы на географические константы рязанского приграничья. Аналогичным образом за службу великому княжеству Московскому казанский царевич Касим получил в 1452 году Мещерский городок, переименованный позже в Касимов, а ранее в XIV веке селение Нерское переходит к братьям Шиловским – выходцам из Литвы, которое вскоре фигурирует в летописи как Шилово.

Таким образом, происхождение названия Скопин восходит к др.-греч. σκεττάπ («защищать, прикрывать, укрывать»). В конце XV века в русских письменных памятниках начинает фигурировать слово греческого происхождения «скопосъ» («наблюдатель, страж»). Данное значение соответствует раннему названию города Скопин – Острожок. Аналогично, Вёрда, (адаптированное от Вардар) от др.-греч. Βαρδάρης, восходит к праиндоевропейскому *(s)wordo-wori – («черная вода»).

Авторы подчеркнули, что версия о македонских корнях рязанских названий Скопин и Вёрда соответствует историческим событиям XIV-XVI веков, но, как и ранее выдвинутые версии, нуждается в подтверждении по письменным памятникам истории, без чего поднятый вопрос не может считаться окончательно решенным. Данное исследование позволяет расширить рамки в изучении местной топонимики и подчеркивает историческую роль Рязанского края как центра межкультурной коммуникации Востока и Запада.

Павел Сергеевич Саунькин,
филолог

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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