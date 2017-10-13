Основатель династии

Имя Евгения Ивановича Посельского хорошо известно не одному поколению рязанцев

Я же впервые увидел его в рабочем кабинете в санатории «Кирицы» в июле 1977 года, когда меня назначили директором Кирицкой средней школы. Встретил он меня очень приветливо, поздоровался за руку, предложил присесть. Беседа сразу же зашла о школе, о том, что жена будет работать в школе санатория, а дети – посещать детский сад. Его интересовало все: где я живу, где питаюсь? Он предложил завтракать и обедать в столовой для сотрудников санатория. Меня поразило, насколько Евгений Иванович заботлив – редко встретишь такого человека. Я, молодой директор, тогда очень нуждался в поддержке, и получил ее от Евгения Ивановича.

Евгений Иванович был человеком большого роста, одно плечо немного выше другого. Крупные черты лица, густые брови, характерный для него прищур глаз. Басистый голос. Сразу же бросилась в глаза его покоряющая простота.

А в июле 1983 года я перешел работать в детский республиканский санаторий «Кирицы» –заведующим учебной частью. И тогда, тесно общаясь с ним, я узнал, что родился он на курской земле в семье священнослужителей. Атмосфера в семье была удивительной и благочестивой. Трагична судьба его родителей – они были репрессированы.

Война и мир

Трудовую деятельность Евгений Иванович начал в 16 лет. Обучался в ФЗУ, был слесарем в депо Октябрьской железной дороги, работал агентом снабжения Наркомата путей сообщения. Одновременно занимался на рабфаке, что позволило ему поступить учиться в Воронежский мединститут, откуда он перевелся во 2-й Московский мединститут.

Годы студенчества пришлись на Великую Отечественную войну. После окончания 4 курса молодой врач Евгений Посельский отправился с народным ополчением оборонять Москву. Потом учился в институте и одновременно был фельдшером скорой медицинской помощи, с августа по декабрь 1942 г. работал врачом в 168-м Полевом эвакопункте. Никогда не унывал, не жаловался, старался подбодрить, поддержать, растормошить людей шуткой. Он любил шутить, веселым был по жизни. Стремился спасти других, а себя не сберег – заболел открытой формой туберкулеза. Евгений Иванович не сдавался, боролся с туберкулезом, а позже сделал борьбу с этой болезнью делом своей жизни.

Где лечился, там и пригодился

В 1943 году умирающего от туберкулеза 27-летнего Посельского с семью кавернами в легких, весившего всего 42 килограмма, привезли в санаторий «Лесной» в Кирицы на излечение.

Его лечащим врачом была Изабелла Эммануиловна Штрузберг, пережившая смерть своих родителей, испытавшая в жизни много бедствий. Немало усилий пришлось приложить ей, чтобы вернуть здоровье Посельскому, заставить его поверить в свои силы, победить болезнь. Впоследствии Изабелла Эммануиловна стала его женой, подарившей ему четверых детей.

После выздоровления Евгений Иванович становится врачом-ординатором санатория. По воспоминаниям детей, сумевших с его помощью преодолеть недуг, он был замечательным доктором. От его шумного появления в палате и слов «Как живете-можете?» всем сразу становилось веселее.

Были замечены его организаторские способности, умение работать с людьми. В 1954 году, когда Евгению Ивановичу не исполнилось еще 40 лет, его назначили главным врачом санатория «Лесной». И до последних дней своей жизни он оставался главным врачом объединенного санатория, который назывался «Кирицы», в 1976 году реорганизованного в республиканский санаторий на 500 коек для детей и подростков.

Годы роста

Санаторий под его руководством уверенно развивался: открылись три новых отделения, была проведена реконструкция, в результате которой появилось современное лечебное учреждение, оснащенное новейшей техникой, с диагностическими, лечебными и учебными кабинетами.

В начале 60-х годов Евгений Иванович решает вопрос строительства плотины на реке Кирице, благодаря чему появилось огромное живописное озеро, без которого сейчас невозможно представить села Кирицы и Сушки. Это любимое место отдыха жителей сел и дачников.

Был построен новый четырехэтажный корпус санатория, клуб, столовая, кухня, гараж, котельная, подъездные пути, а еще жилье для сотрудников, проведена газификация санатория и поселка. Все это – свидетельство неутомимой деятельности Посельского – умелого и заботливого руководителя. К нему можно было обратиться в любое время с любым вопросом. Он мог удерживать в памяти множество лиц и проблем, умел находить выход из самой сложной ситуации. Он жил этой хлопотливой работой, отдавая ей свое беспокойное и доброе сердце. Добрая слава о санатории «Кирицы» шла повсюду.

Врач и учитель

Как главный врач Евгений Иванович был и директором школы санатория, много внимания уделял совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Он был убежден: лечебная, учебная и воспитательная работа – неразрывные звенья одной цепи исцеления детей.

Он всегда был среди детей, учителей и воспитателей. Без него не обходился ни один детский праздник. На выпускных вечерах он вручал аттестат об образовании и каждого выпускника напутствовал, отправляя его во взрослую жизнь.

Главный врач Евгений Иванович Посельский учил детей и сотрудников жизни ненавязчиво, но повсюду – на педсоветах, собраниях, на школьных вечерах и праздниках, субботниках и воскресниках, на полях и фермах подшефных колхозов. Именно работа исцеляла Евгения Ивановича, заряжала бодростью. Авторитет его был непререкаемым, награды его воспринимались с искренним одобрением.

За заслуги перед Родиной, многолетнюю и безупречную работу Е.И. Посельский награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник народного просвещения»; медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд»; Почетными грамотами Министерства здравоохранения РСФСР, удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР».

Династия Посельских

У Евгения Ивановича четверо детей – два сына и две дочери, шесть внуков. Сыновья Александр Евгеньевич и Евгений Евгеньевич, дочь Ольга Евгеньевна стали врачами.

Умер Евгений Иванович Посельский 21 декабря 1984 года, находясь в командировке в Москве. Провожали его в последний путь всем селом. Декабрь, холод, очень скользко, все мужчины без головных уборов, гроб несли на плечах от санатория до кладбища в с. Сушки. Когда умирает Врач, пустеет земля…

Память о Евгении Ивановиче Посельском не увековечена ни мемориальной доской, ни в названии улицы, не носит его имя и санаторий. Очень досадно! Но династия врачей Посельских продолжается. Один из внуков Евгения Ивановича тоже связал свою жизнь с медициной. Правнучка обучается в медицинском университете. Как знать, может, кто-то из них в будущем тоже станет главным врачом и продолжит дело деда.

Иван Иванович Федин,

с. Кирицы, Спасский район