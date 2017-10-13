Не гаснет свет

Глубинка продолжает жить

В этом году копилка отечественного кинематографа пополнилась лентой, которую уже сейчас по праву можно поставить в один ряд с картинами Василия Макаровича Шукшина. И хоть прокатчики не спешат демонстрировать его широкой аудитории, прогнозируя, что он не принесет больших кассовых сборов, авторы и исполнители уверены – своих зрителей фильм обязательно найдет.

«Жили-были» – трагикомедия о любви и ревности, о трех уже довольно-таки немолодых людях, которые живут в вымирающей деревушке. Сюда пару раз в неделю приезжает автолавка с продуктами, сотовая связь ловит лишь в определенном месте, а электричество частенько выключается. Люди не жалуются на судьбу и неустроенный быт, никто из них не хочет переезжать в город, несмотря на то что туда зовут дети и родственники. Однако ни во время, ни после просмотра у зрителя не возникает чувства безысходности и обреченности, напротив, появляется какое-то светлое чувство.

Фильм снимался продюсерским центром артиста театра и кино Федора Добронравова в деревне Шондовичи Ленинградской области. В главных ролях – сам Федор Добронравов, заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Ирина Розанова. Режиссер – Эдуард Парри.

В рамках проходившего в конце сентября XXI фестиваля «Вся Россия-2017» журналисты смогли посмотреть «Жили-были», а после пообщаться с Федором Добронравовым и продюсером этого фильма Екатериной Сарычевой. Они рассказали о том, как велись съемки.

Вопреки всему

«Это первый полнометражный фильм нашего продюсерского центра, – отметила Екатерина Сарычева. – Делали картину с большой любовью, вложили в нее душу и сердце, весь свой профессионализм. Съемочная группа в течение месяца жила в заброшенной деревне: кто-то ночевал в палатках, кто-то – в домах местных жителей. За это время все сдружились друг с другом».

По словам Екатерины Сарычевой, коллеги не верили, что в забытом Богом уголке можно снять кино. «Там не было электричества и Интернета, – рассказала Екатерина Сарычева. – И тем не менее у нас ни один день не пропал зря. Все сняли в срок, даже больше, чем хотели».

Работа над картиной велась с августа по сентябрь этого года. «Места в Ленинградской области просто необыкновенные, – отметил Федор Добронравов. – У нас был месяц полного счастья, когда мы вырвались из шумного мегаполиса и жили в глухой деревне. А вокруг нас – лес с грибами и ягодами, дикими животными. Никакой цивилизации не было. В двух домах на резинке висели мобильные телефоны самой первой модели, которая когда-то появилась в России. Они работали только в таком положении, их даже в руки нельзя было брать».

Деревенские мотивы

Сценарий к фильму написал Алексей Бородачев. Он создал такие органичные и естественные ситуации и диалоги, от которых зрителю хочется то плакать, то смеяться. Алексей Бородачев сам вырос в провинции, поэтому сценарий сделал о тех людях, которые ему хорошо знакомы.

Может, поэтому все персонажи в фильме живые, светлые и радостные. Глядя на них, не возникает ощущения, что они старые. Наоборот, несмотря на возраст, каждый из них испытывает яркие чувства и эмоции.

«В последние годы в России снимается кино, показывающее, как трудно жить в нашей стране, как здесь все плохо, – сказала Екатерина Сарычева. – А в нашем фильме герои об этом не думают. Они не обращают внимания, что у них нет элементарных бытовых условий. На первый план здесь выходят человеческие отношения. В этом-то – и свет картины».

Все сложилось

Когда Роман Мадянов и Ирина Розанова прочитали сценарий фильма «Жили-были», они сразу же решили, что будут сниматься. Ирина Розанова, приступив к работе, сама высказала пожелание не гримироваться совсем.

Во время съемок погода была как по заказу. Когда нужно было солнце, оно светило. Когда необходим был дождь, на небе появлялись облака. «Это – Божий подарок, и их во время съемок было много», – отметил Федор Добронравов.

В фильме задействована коза. Для съемок привезли двух животных. «Одна коза была взбалмошной, с совершенно жутким характером, она не любила кинематограф, – рассказал Федор Добронравов. – А вторая коза делала все с первого дубля. Причем выполняла четко инструкции режиссера».

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«Старшее поколение не успевает за прогрессом. Фильм «Жили-были» был создан в память о наших родителях, дедушках и бабушках, на долю которых выпали тяжелые испытания: война, голод и холод», – подчеркнул Федор Добронравов. Он выразил надежду, что фильм все же выйдет в прокат и его многие смогут посмотреть.