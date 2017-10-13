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Выпуск № 180 (5467)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Герои нашего времени,

00:01 / Кинозал
или Кино, показывающее сегодняшнюю действительность такой, какая она есть
Герои нашего времени,

Вчера, 12 октября, в российский прокат вышел фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». Еще до того, как он стал доступен широкому зрителю, его положительно оценили критики. Так, на минувшем «Кинотавре» после просмотра фильму аплодировали стоя. Тогда же была высоко оценена игра актеров, исполнивших главные роли, – Александра Яценко и Ирины Горбачевой.

По словам продюсера фильма Сергея Сельянова, изначально задумывалось снять романтическую комедию о молодой паре, находящейся на грани развода, но из-за стесненных жилищных условий вынужденных ютиться в крохотной квартирке.

«Потом стали думать, в какой сфере будут работать наши герои, – рассказал Сергей Сельянов. – Когда решили, что он – врач скорой помощи, а она – врач в приемном отделении, фильм получил новый, более глубокий контекст».

В фильме достоверно представлены будни рядовых медиков: показано, как они спасают жизни и преодолевают нововведения, которое приносит с собой новое руководство. Главный герой – двадцатипятилетний Олег – неоднозначен. Он готов спасти весь мир, и при этом ему зачастую плевать на себя. Даже СМС супруги о разводе он не воспринимает вначале всерьез. Интересна и главная героиня. Порой создается впечатление, что она играет только глазами, но в ее взгляде и коротких отрывистых фразах – столько смысла.

Чем дальше, тем сильнее нить накала. «Аритмия» – фильм о кризисной ситуации и попытках ее преодолеть. Актеры прекрасно справились с поставленной задачей. Все очень достоверно, реалистично и психологически точно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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