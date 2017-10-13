От Адама Смита до современности

Рязанцы написали Всероссийский экономический диктант

Диктант для школьников, студентов и представителей других общественных групп организовало Вольное экономическое общество России при участии ведущих вузов страны, институтов Российской академии наук, Российской академии образования, администраций субъектов РФ, Ассоциации молодежных правительств, при поддержке генерального информационного партнера ВЭО России — «ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», издательского дома «Экономическая газета».

Региональной площадкой выбран Рязанский государственный агротехнологический университет. Во-первых, потому что в вузе создана и действует одна из старейших в регионе школ по подготовке экономистов. Специалистов подобного профиля для агропромышленного комплекса здесь начали готовить в 1963 году. А еще потому, что декан факультета экономики и менеджмента РГАТУ Галина Бакулина возглавляет региональное отделение Вольного экономического общества России.

– Диктант написали 110 школьников из Рязани, Рязанского и Пронского районов, а также студенты РГУ, РГАТУ, Академия ФСИН России и Рязанский филиал Московского университета МВД РФ, но приглашения были разосланы всем школам и вузам, – говорит Галина Бакулина. – Конкурсантам были предложены тесты-видеоролики, в которых на 25 вопросов давались варианты ответов. Нужно было выбрать правильный и вписать его в специальный бланк. Для студентов разработаны вопросы на знание экономики страны и мировой экономики. От школьников хотят узнать, как они ориентируются в экономической ситуации России.

В числе написавших диктант и учитель истории и обществознания 10-й рязанской школы Елена Котягина.

– Я участвовала и в историческом, и в географическом диктантах. Считаю, что в наше время знаниями в области экономики и финансовой грамотности обладать необходимо, – говорит Елена Николаевна. – На экономическом диктанте решила свои знания проверить. Мне это пригодится в работе с учениками. С этого года в нашей школе мы ввели элективный курс «Основы финансовой грамотности» (17 часов). Есть учебник, программы. 15 ноября в рамках Дней финансовой грамотности в России Банк РФ проведет onlaine-урок. Заявку на участие в нем мы уже подали.

– Нас на диктанте семь человек, – говорит курсант 3 курса Рязанского филиала Московского университета МВД РФ Иван Александров. – Мы обучаемся на экономическом факультете, решили проверить свои знания. Проверим и узнаем, на чем нам нужно больше сосредоточиться в освоении профессии.

По мнению организаторов, диктант способствует повышению уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитию интеллектуального потенциала молодежи, оценке экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Проверять ответы будут не в регионе, а в Москве. Результаты проверки по номеру отрывного корешка после 25 октября опубликуют на сайте Вольного экономического общества России. Те участники, кто наберет за ответы в сумме более 80 баллов, будут приглашены в Москву для участия в финальной части Всероссийского экономического диктанта.