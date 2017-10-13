Вспомним всех поименно

Школьники углубляют знание военной истории

В рамках Всероссийского конкурса на лучший детский и юношеский военно-патриотический туристический маршрут в 30 регионах России с 1 по 20 октября проходит серия открытых уроков военной истории для школьников. Один из таких уроков состоялся 12 октября в школе №10 Рязани, где уделяется постоянное внимание духовно-нравственному воспитанию детей, имеется единственный в городе инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное братство». Урок военной истории проводил для старшеклассников известный рязанский краевед Арсен Бабурин. Он рассказал ребятам о некоторых еще мало известных рязанцах – участниках Великой Отечественной войны. В частности, о Василии Карпешине, повторившем подвиг Александра Матросова.