Со знанием дела

Специалисты рязанских комплексных центров прошли обучение уходу за пожилыми гражданами и инвалидами

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в Рязанском медицинском колледже прошли занятия для сотрудников комплексных центров по уходу за тяжелобольными гражданами на дому.

Курсы были организованы совместно с министерством здравоохранения области. Двадцать пять специалистов в течение трех дней осваивали навыки ухода, в том числе и гигиенического, за маломобильными гражданами и инвалидами. До конца текущего года навыки ухода за пожилыми и инвалидами освоят около ста двадцати сотрудников комплексных центров. Занятия продолжатся и в следующем году.