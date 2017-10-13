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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Открытая книга

00:01 / Наши новости
Рязанские библиотекари поделились опытом с коллегами из других регионов

В областной детской библиотеке проходила межрегиональная конференция. На ней обсудили пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Конференция была организована по инициативе областной детской библиотеки и регионального методического центра по работе с инвалидами областной специализированной библиотеки для слепых. В разговоре приняли участие библиотекари из Рязани, Москвы, Нижегородской, Белгородской, Липецкой, Калужской и Ульяновской областей, представители министерства труда и социальной защиты Рязанской области, управления культуры города Рязани, коррекционных школ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы нашими читателями были в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья, – отметила директор областной детской библиотеки Татьяна Окружная. – Для этого приобретаем специальную литературу, организуем инклюзивные выставки и праздники». Татьяна Окружная рассказала, что библиотека сотрудничает со школой № 10 (для детей с нарушением речи), школой № 18 (для детей с нарушением слуха) и школой № 26 (для детей с нарушением зрения).

Участники конференции узнали о новых специализированных изданиях, которые были выпущены недавно. «Сегодня мы говорили и об этике общения с детьми-инвалидами и их родителями, – сказала руководитель регионального методического центра по работе с инвалидами областной специализированной библиотеке для слепых Лариса Волкова. – Чтение – инструмент развития личности, поэтому наш профессиональный долг – помочь детям в выборе книги и развить у них интерес к чтению».

В рамках конференции сотрудники Российской государственной детской библиотеки провели мастер-классы, касающиеся адаптации детей с ограниченными возможности. Свои наработки в этом направлении представили библиотекари из Калуги, Липецка, Нижнего Новгорода.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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