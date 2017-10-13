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Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

10-11-21 шестнадцатилетнего Евгения. Женя был единственным ребенком в семье, его родители умерли. С тех пор он живет в детском доме. Русоволосый, зеленоглазый молодой человек отличается открытым и общительным характером. Женя очень добр и отзывчив, всегда готов прийти на помощь и взрослым, и детям. А еще Женя очень любит готовить, и это у него неплохо получается. Есть у него и спортивные увлечения, самое сильное – бокс. Анкета № 16000032.

10-11-22 Даниилу в марте исполнилось семнадцать лет. Но и в этом, почти взрослом, возрасте хочется жить в семье. Даниил был единственным ребенком в семье, его одинокая мама находится сейчас в местах лишения свободы. Даниил – добрый, открытый, очень спокойный юноша, любит рассуждать о важных вещах, со взрослыми разговаривает спокойно и доброжелательно. Со сверстниками Даниил поддерживает хорошие отношения, у него много друзей. Среди его увлечений – компьютерные игры. Анкета № 14000029.

10-11-24 Арсению в июле исполнилось двенадцать лет. Наша газета уже писала о нем. Светловолосый, сероглазый Арсений – сирота, он был единственным ребенком в семье, его родители умерли. Арсений – очень общительный, трудолюбивый подросток. Он любит рисовать и играть в подвижные игры, а еще Арсений с удовольствием читает художественную литературу. Анкета № 4518.

10-11-20 Юрию в апреле исполнилось 16 лет. Кареглазый, темноволосый Юра был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Уже несколько лет Юра живет в детском учреждении. Он очень коммуникабельный, доброжелательный юноша. Юра поддерживает хорошие отношения со сверстниками. А в свободное время Юра очень любит играть в футбол и хоккей. Анкета № 4610.

10-11-23 Галине в октябре исполнится тринадцать лет. Сероглазая, темноволосая девочка была единственным ребенком в семье, но ее отец умер, мама лишена родительских прав. Галя – очень спокойная, отзывчивая, добрая девочка, старательная в делах. Старается помогать взрослым во всем, любое поручение выполнит пусть не быстро, но хорошо. Галя с удовольствием участвует в школьных мероприятиях, очень любит подражать взрослым. Анкета № 2303.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
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