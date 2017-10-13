Золотое изобилие

Садоводов области радует урожай облепихи

В почти опустевших осенних садах одно из немногих украшений – нарядная облепиха. Сбор урожая поздних сортов продолжается до сих пор. Всем известно, что солнечная ягода – настоящий кладезь витаминов. А вот секреты зимних заготовок из облепихи у каждой хозяйки – свои.

Рязанка Антонина Гаврилина чудо-ягоду уважает особенно. Всю жизнь проработав на швейной фабрике «Заря», с выходом на пенсию женщина с увлечением втянулась в садоводство. Помимо всем привычных моркови и свеколки, выращивает розы, виноград, абрикосы, а еще балует домашних кулинарными шедеврами.

В садоводческом товариществе «Садовод-3» под Рязанью, где находится участок Антонины Александровны, золотые бусы облепихи – повсюду. Культура эта неприхотливая и щедрая, вот только собирать ее непросто. Но опытных дачников трудностями не испугать. Они аккуратно срезают веточки с ягодами секатором, а уже дома неспешно обрывают урожай. Уверяют, что растению это не вредит, крона становится только кучерявее. А кто-то дожидается зимы и просто стряхивает замороженные ягоды с деревца.

Если вы пока не полюбили облепиху – все еще впереди! Рецепт любимой заготовки Антонины Гаврилиной прост: облепиху надо промыть, подсушить, отжать сок через соковыжималку. В сок насыпать сахарный песок в соотношении один к одному, хорошо перемешать. Далее без всякой тепловой обработки сок разливается по контейнерам и отправляется в морозильную камеру. И теперь среди зимы вы всегда можете подарить себе кусочек яркого лета. Несмотря на то что мякоть у облепихи кислая, маслянистая, из нее получаются великолепные морсы. «В сто раз лучше, чем «Фанта»!» – убеждена хозяйка. Попробуйте сами!