«Спартак» ждет гостей

Так на время проведения игр чемпионата мира по футболу будет именоваться столичный стадион «Открытие Арена»

Согласно требованиям ФИФА и УЕФА, во время официальных матчей международных турниров между клубами и сборными стадион не сможет носить «спонсорское название» и будет именоваться нейтрально – стадион «Спартак». Это один из двух столичных стадионов (второй – БСА «Лужники»), на котором в период с 14 июня по 15 июля 2018 года будут проведены игры чемпионата мира по футболу.

Путешествие со спортивным уклоном

На стадионе «Открытие Арена» нас встретил и провел экскурсию менеджер зала Славы Владимир Лосев. За два с небольшим часа мы побывали почти во всех помещениях стадиона и даже успели посетить интерактивный музей. Он вполне заслуживает отдельного о себе рассказа в одном из ближайших номеров выпуска «Физкультура и спорт» нашей газеты. Ну а сегодня – о готовности стадиона к проведению ЧМ-2018.

Был аэродром – стал стадион

Из центра Москвы до стадиона «Открытие Арена» автобус нас домчал за полчаса. Местные говорят, что столько же времени они тратят на метро, добираясь до станций «Спартак» или «Тушинская». Стадион построен на месте бывшего Тушинского аэродрома в Северо-Западном административном округе столицы.

У московского «Спартака» никогда не было своего стадиона. Тренировались футболисты с 30-х годов прошлого века в подмосковной Тарасовке (Пушкинский район), а играли на стадионах «Локомотив», «Динамо», «Олимпийский», «Торпедо», «Лужники». Попытки построить свой стадион были предприняты клубом в 1994 году. Даже землю выделили в районе Ботанического сада, но местные жители и «зеленые» помешали строительству. Потом было предпринято еще несколько попыток построить футбольную арену в других районах Москвы, но они так по разным причинам и не увенчались успехом.

В ноябре 2006 года было решено построить стадион в районе Тушинского аэродрома. Свои личные сбережения в строительство решил вложить председатель совета директоров «Спартака» и вице-президент ОАО «Лукойл» Леонид Федун (теперь у него на стадионе есть своя личная ложа). В июне 2007 года в чистом поле заложили первый камень. Деньги хоть и были, но строительство все равно затягивалось. Потребовалось делать многочисленные согласования с чиновниками, ведь рядом пролегает тоннель Таганско-Краснопресненской линии метро. Когда с бюрократами дела уладили, грянул мировой финансово-экономический кризис. Первоначальная стоимость строительства составляла 150 миллионов евро, но потом инвестор заявил, что сумма проекта будет 12 миллиардов рублей. По окончании строительства Леонид Федун заявил, что итоговая стоимость стадиона составила 14,5 миллиарда рублей. Примечательно, что это единственный стадион из двенадцати в России, возведенный к чемпионату мира 2018 года на частные средства.

Когда возведение спортсооружения было в самом разгаре (февраль 2013 года), и уже стали видны очертания нового архитектурного объекта, стадион получил название «Открытие Арена» – в честь одного из инвесторов строительства банка «Открытие» (сумма сделки финансовой тайной не является и составляет 1 миллиард 208 миллионов рублей). Это название закреплено за стадионом на 6 лет.

Чем поражает «Открытие Арена»

Стадион «Открытие Арена» был введен в эксплуатацию 5 сентября 2015 года. По этому поводу в столицу, на игру с московским «Спартаком», приехала сербская «Црвена Звезда». На матче присутствовало более 37 тысяч зрителей. Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров забил первый мяч на новом стадионе. После этого на стадионе проводились игры чемпионата России, а летом 2017 года стадион «Спартак» принимал матчи Кубка конфедераций.

Менеджер зала Славы Владимир Лосев ведет нас по коридору в раздевалку «Спартака».

– Доступ болельщикам в этот коридор закрыт, – говорит Владимир Лосев. – Сделано специально, чтобы ничто не отвлекало футболистов от матча. Они проходят в раздевалку, но это бытовое название, а на самом деле – раздевалочный комплекс с массажным кабинетом, шкафы для инструментов, холодильные установки, интерактивная доска для разбора игровых моментов и джакузи, чего лишена раздевалка гостей. Но на международных матчах обе команды должны быть в равных условиях, а для этого на стадионе сделаны кроме основных еще две резервные абсолютно одинаковые раздевалки.

Владимир Лосев выводит нас на поле. Красота необыкновенная! Просит не выходить на естественный травяной газон.

– Газон нашего стадиона изготовлен путем прошивки полиэтиленовыми нитями по технологии SISGrass, – рассказывает Владимир Лосев. – 20 миллионов искусственных волокон будут внедрены на глубину 18 сантиметров. Это комбинация натуральной травы с добавлением искусственного газона. Корни натуральной травы переплетаются с искусственными волокнами, что позволяет надежно закрепить поверхность поля и достичь стабильного и ровного травяного покрытия. Поле на «Открытие Арена» полностью соответствует требованиям ФИФА. Использование технологии SISGrass позволит добиться максимально укрепленной поверхности. Кроме того, благодаря полипропиленовым нитям газон будет более мягким, что снизит для игроков риск травмирования.

Мы поднялись на трибуны и уселись в креслах для VIP-персон, а Владимир Лосев продолжил рассказ. Стадион представляет собой спортивный комплекс, состоящий из футбольного поля с трибунами вместимостью 45 000 человек с возможностью расширения до 46 тысяч на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, на территории Тушинского аэродрома планируется возвести две хоккейные арены, теннисную академию, центр водных видов спорта, несколько школ со спортивным уклоном и два детских сада со спортивным уклоном.

Удачи!

Удачи команде многочисленных российских болельщиков пожелал Президент России Владимир Путин. 27 августа 2014 года (в этот день прямо возле стадиона открылась и станция метро «Спартак») Владимир Владимирович посетил стадион вместе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и министром спорта (на то время) Виталием Мутко. Владимир Путин на футбольном мяче сделал надпись: «Удачи, «Спартак»!» и расписался. Мяч сейчас находится в экспозиции интерактивного музея стадиона «Открытие Арена». Наш рассказ о музее – в ближайших выпусках «Физкультуры и спорта».