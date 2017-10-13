Вторая молодость «Лужников»

Главный стадион страны готов принять игры футбольного чемпионата мира 2018 года

Реконструкция большой спортивной арены «Лужников» началась в январе 2014 года. На объекте площадью 221 тысяча квадратных метров круглосуточно трудились более 1500 человек. Весной 2017 года стадион сдан в эксплуатацию.

К футболу интерес общий

Чемпионат мира по футболу – праздник не только для жителей тех 11 городов России, где будут проведены игры, но и для всей страны. Рязанские болельщики всегда активно посещают матчи на московских стадионах, ездят по другим городам и даже в зарубежные страны. Поэтому регионы также живут ожиданием главного спортивного события страны.

Еще до принятия решения о проведении игр чемпионата мира в России (2010 год) было ясно, что большинство стадионов морально устарели и не соответствовали требованиям ФИФА. Когда президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер объявил о том, что ЧМ-2018 пройдет в нашей стране, были определены города-участники и принято решение о строительстве девяти новых и реконструкции трех старых стадионов.

Столица России получила неофициальный статус главного города чемпионата мира по футболу. В Москве 14 июня 2018 года пройдет церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с участием сборной России. Здесь же состоятся полуфинал и финал. Всего на двух спортивных аренах Москвы – в реконструированных «Лужниках» и построенном «Спартаке» (более известном широкой публике как «Открытие Арена») – будет проведено 12 игр чемпионата.

Теперь – чисто футбольный стадион

Больше на стадионе в Лужниках не будут устанавливать рекорды по бегу, метанию спортивных снарядов, прыжкам в длину и высоту. После реконструкции большая спортивная арена стала чисто футбольным стадионом.

– Беговую дорожку мы убрали и подвинули трибуны максимально близко к футбольному полю, – говорит начальник отдела строительного надзора БСА «Лужники» Мурат Ахмадиев. – ФИФА выдвинула требования, чтобы на стадионе было 90 тысяч мест. Мы сделали немножко меньше, но зато обзор значительно улучшился. Теперь смотреть футбольные матчи у нас сможет 81 тысяча болельщиков. Если раньше трибуны были одноярусными, то теперь они расположены в два яруса. Дополнительный ярус состоит из 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности). Кроме того, оборудовано еще 300 специальных мест для маломобильных групп населения.

Мурат Шамильевич пригласил нас на спортивное ядро. Пока шли по обновленным коридорам арены, Ахмадиев назвал несколько цифр, характеризующих масштабность стройки. Все перекрытия, трибуны и фундаментные блоки были снесены. Вместо них сделали одну фундаментную монолитную плиту с деформационными швами. Уже через год после начала реконструкции было установлено 11453 бетонных конструкций, для удержания фасада смонтировано около 400 тонн металла. На объекте трудились больше 1,6 тысячи человек. Объем работ впечатляющий – 221 тысяча квадратных метров.

Кардинально изменись трибуны. Для VIP-персон установлены мягкие сиденья, для всех остальных – пластиковые. Год они находились вне помещения – под дождем, солнцем, снегом и морозом, проверялись таким образом на качество и сохранение цвета.

– Проверку прошли успешно, – говорит Мурат Ахмадиев. – Но самое интересное, что сиденья – девяти различных оттенков бежевого и бордового цветов. За эти цвета на портале «Активный гражданин» проголосовали почти 150 тысяч москвичей.

Футбольное поле представляет собой натуральный газон. Чтобы трава всегда была в идеальном состоянии, на поле смонтировали новую инженерную систему и положили 35 километров труб. Во время холодов газон подогревается, когда сухо – поливается, а мокро – подсушивается.

На верхнем уровне арены оборудовали смотровую площадку. Она будет открыта для посещения даже, когда на самом стадионе не будет ничего проходить. Отсюда можно увидеть центр города, Новодевичий монастырь, небоскребы комплекса «Москва-Сити», МГУ. На прилегающей к арене территории оборудованы спортивные площадки, беговые и велодорожки со специальным прорезиненным материалом.

Москва встречает гостей

Более одной тысячи машин и 60 тысяч пешеходов смогут попасть в «Лужники» в течение часа. Спорткомплекс оборудуют современной системой безопасности. Ее разрабатывали с учетом международного и отечественного опыта, в том числе Олимпиады в Сочи в 2014 году. Всю территорию комплекса поделят на 10 зон по безопасности: места общего доступа, пресс-зоны, VIP. Все они и сама главная арена будут просматриваться на камерах видеонаблюдения. Всего поставят 1,5 тысяч камер.

– Вся городская инфраструктура готова к проведению матчей московского этапа чемпионата мира по футболу, – говорит руководитель департамента спорта и туризма правительства Москвы Николай Гуляев. – В год столицу посещает 17,5 миллиона туристов. Большая часть – это гости из регионов. Москва вызывает интерес не только у иностранцев, но и у наших сограждан. На период проведения чемпионата у нас будет дополнительно к этому еще примерно 500-700 тысяч человек, потому что приедут болельщики. На стадионе будет организована фан-зона, где на большом экране пройдет трансляция не только московских, но и всех матчей чемпионата мира из других городов. Там смогут находиться порядка 25 тысяч человек. Меня радует, что все города России, даже те, что не принимают чемпионат мира, готовятся к этому крупнейшему событию, и каждый старается показать то лучшее, что у них есть. Это действительно событие, которое в нашей с вами жизни уже не повторится. Это очень серьезный шанс, чтобы показать всю красоту нашей Родины.