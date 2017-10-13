лизинг
14:18 МСК
Пятница
13 / 10 / 2017
Выпуск № 180 (5467)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 октября 2017 года
112

Вторая молодость «Лужников»

00:03 / Спорт
Главный стадион страны готов принять игры футбольного чемпионата мира 2018 года
Вторая молодость «Лужников»

Реконструкция большой спортивной арены «Лужников» началась в январе 2014 года. На объекте площадью 221 тысяча квадратных метров круглосуточно трудились более 1500 человек. Весной 2017 года стадион сдан в эксплуатацию.

К футболу интерес общий

Чемпионат мира по футболу – праздник не только для жителей тех 11 городов России, где будут проведены игры, но и для всей страны. Рязанские болельщики всегда активно посещают матчи на московских стадионах, ездят по другим городам и даже в зарубежные страны. Поэтому регионы также живут ожиданием главного спортивного события страны.

Еще до принятия решения о проведении игр чемпионата мира в России (2010 год) было ясно, что большинство стадионов морально устарели и не соответствовали требованиям ФИФА. Когда президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер объявил о том, что ЧМ-2018 пройдет в нашей стране, были определены города-участники и принято решение о строительстве девяти новых и реконструкции трех старых стадионов.

Столица России получила неофициальный статус главного города чемпионата мира по футболу. В Москве 14 июня 2018 года пройдет церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с участием сборной России. Здесь же состоятся полуфинал и финал. Всего на двух спортивных аренах Москвы – в реконструированных «Лужниках» и построенном «Спартаке» (более известном широкой публике как «Открытие Арена») – будет проведено 12 игр чемпионата.

Теперь – чисто футбольный стадион

Больше на стадионе в Лужниках не будут устанавливать рекорды по бегу, метанию спортивных снарядов, прыжкам в длину и высоту. После реконструкции большая спортивная арена стала чисто футбольным стадионом.

– Беговую дорожку мы убрали и подвинули трибуны максимально близко к футбольному полю, – говорит начальник отдела строительного надзора БСА «Лужники» Мурат Ахмадиев. – ФИФА выдвинула требования, чтобы на стадионе было 90 тысяч мест. Мы сделали немножко меньше, но зато обзор значительно улучшился. Теперь смотреть футбольные матчи у нас сможет 81 тысяча болельщиков. Если раньше трибуны были одноярусными, то теперь они расположены в два яруса. Дополнительный ярус состоит из 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности). Кроме того, оборудовано еще 300 специальных мест для маломобильных групп населения.

Мурат Шамильевич пригласил нас на спортивное ядро. Пока шли по обновленным коридорам арены, Ахмадиев назвал несколько цифр, характеризующих масштабность стройки. Все перекрытия, трибуны и фундаментные блоки были снесены. Вместо них сделали одну фундаментную монолитную плиту с деформационными швами. Уже через год после начала реконструкции было установлено 11453 бетонных конструкций, для удержания фасада смонтировано около 400 тонн металла. На объекте трудились больше 1,6 тысячи человек. Объем работ впечатляющий – 221 тысяча квадратных метров.

Кардинально изменись трибуны. Для VIP-персон установлены мягкие сиденья, для всех остальных – пластиковые. Год они находились вне помещения – под дождем, солнцем, снегом и морозом, проверялись таким образом на качество и сохранение цвета.

– Проверку прошли успешно, – говорит Мурат Ахмадиев. – Но самое интересное, что сиденья – девяти различных оттенков бежевого и бордового цветов. За эти цвета на портале «Активный гражданин» проголосовали почти 150 тысяч москвичей.

Футбольное поле представляет собой натуральный газон. Чтобы трава всегда была в идеальном состоянии, на поле смонтировали новую инженерную систему и положили 35 километров труб. Во время холодов газон подогревается, когда сухо – поливается, а мокро – подсушивается.

На верхнем уровне арены оборудовали смотровую площадку. Она будет открыта для посещения даже, когда на самом стадионе не будет ничего проходить. Отсюда можно увидеть центр города, Новодевичий монастырь, небоскребы комплекса «Москва-Сити», МГУ. На прилегающей к арене территории оборудованы спортивные площадки, беговые и велодорожки со специальным прорезиненным материалом.

Москва встречает гостей

Более одной тысячи машин и 60 тысяч пешеходов смогут попасть в «Лужники» в течение часа. Спорткомплекс оборудуют современной системой безопасности. Ее разрабатывали с учетом международного и отечественного опыта, в том числе Олимпиады в Сочи в 2014 году. Всю территорию комплекса поделят на 10 зон по безопасности: места общего доступа, пресс-зоны, VIP. Все они и сама главная арена будут просматриваться на камерах видеонаблюдения. Всего поставят 1,5 тысяч камер.

– Вся городская инфраструктура готова к проведению матчей московского этапа чемпионата мира по футболу, – говорит руководитель департамента спорта и туризма правительства Москвы Николай Гуляев. – В год столицу посещает 17,5 миллиона туристов. Большая часть – это гости из регионов. Москва вызывает интерес не только у иностранцев, но и у наших сограждан. На период проведения чемпионата у нас будет дополнительно к этому еще примерно 500-700 тысяч человек, потому что приедут болельщики. На стадионе будет организована фан-зона, где на большом экране пройдет трансляция не только московских, но и всех матчей чемпионата мира из других городов. Там смогут находиться порядка 25 тысяч человек. Меня радует, что все города России, даже те, что не принимают чемпионат мира, готовятся к этому крупнейшему событию, и каждый старается показать то лучшее, что у них есть. Это действительно событие, которое в нашей с вами жизни уже не повторится. Это очень серьезный шанс, чтобы показать всю красоту нашей Родины.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 180 (5467) от 13 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Спартак» ждет гостей

Рязанская дзюдоистка завоевала «серебро» международного турнира

Дубль «Рязани-ВДВ» сыграет с тамбовской «Академией футбола»

После выставки – презентация
На творческом вечере памяти Оксаны Гоенко будет представлена ее книга «Журавлиная песня»
«Спартак» ждет гостей
Так на время проведения игр чемпионата мира по футболу будет именоваться столичный стадион «Открытие Арена»
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Говорите! Вас слышат
С какими вопросами обратились рязанцы к главе региона
Праздник
16 октября – День работников дорожного хозяйства
Общество
Стратегия объектов определена
Рязанские дорожники отметили профессиональный праздник
Общество
Отметили достойных
В Рязанском агротехнологическом университете подвели итоги III трудового семестра
Вячеслав Астафьев
Общество
Капитальное обновление
На ремонт дома №8 по проезду Машиностроителей было затрачено 2 миллиона 119 тысяч рублей
Светлана Максимова
Общество
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Как не влететь в копеечку?
Читатель - газета
Раздельный сбор мусора
Читатель - газета
Чтобы победить болезнь
Актуально
Минсельхоз намерен вывести новые сорта картофеля
Ведомство подготовило подпрограмму для снижения зависимости от иностранных селекционеров
Актуально
Общественная палата поможет оспорить группу инвалидности
В октябре появится новая горячая линия по работе медико-социальной экспертизы
Персона
Из рода титанов
В этом году первому генеральному директору концерна ПВО «Алмаз-Антей», нашему земляку Юрию Свирину исполнилось бы 80 лет
Тема
Стандарты для «умного города»
Они обеспечивают внедрение наукоемких технологий в нашу жизнь
Валентина Севостьянова
Люди дела
Самые культурные яблоки
Михаил Скрипников
Общество
Золотое изобилие
Садоводов области радует урожай облепихи
Татьяна Железнова
Наши новости
От Адама Смита до современности
Рязанцы написали Всероссийский экономический диктант
Вячеслав Астафьев
Наши новости
Вспомним всех поименно
Школьники углубляют знание военной истории
Татьяна Банникова
Наши новости
Со знанием дела
Специалисты рязанских комплексных центров прошли обучение уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
Ольга Драган
Наши новости
Открытая книга
Рязанские библиотекари поделились опытом с коллегами из других регионов
Ольга Драган
Ищу маму
Ищу маму
Кинозал
Не гаснет свет
Глубинка продолжает жить
Ольга Драган
Кинозал
Герои нашего времени,
или Кино, показывающее сегодняшнюю действительность такой, какая она есть
Ольга Драган
Годы и люди
Основатель династии
Имя Евгения Ивановича Посельского хорошо известно не одному поколению рязанцев
Имя в истории
Он тоже воевал
Так назывался очерк о нашем земляке – писателе В.Д. Ряховском
Ирина Сизова
Хронограф
Город Скопин, откуда ты?
Игры разума
На несколько ходов вперед
Как игра делает биографию насыщеннее
Игры разума
Без шахмат нет истории
Игры разума
Состязания педагогов
Игры разума
Турнирная хроника
Путевой лист
Показали технику стране
Со времени автопробега рязанцев по «Золотому кольцу России» прошло уже более 20 лет
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Создающие опасность
Пешеходов-нарушителей будут наказывать строже
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Кружат листья над дорожкой
Мир увлечений
Любовь и вальс
…И возраст отступает
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы